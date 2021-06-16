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ЦСКА провёл первую тренировку под руководством Алексея Березуцкого

16 июня 2021, 23:09

Футболисты ЦСКА провели первую тренировку под руководством Алексея Березуцкого.

Напомним, что 38-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба после отставки Ивицы Олича.

«Армейцы» проводят сборы в австрийском городе Бад-Тацмансдорф.

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Все комментарии
mensk
mensk
18 июня в 08:26
Вот так бы и давно.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ oFANATo (раскрыть)
17 июня в 15:58
Не придирайся к "опискам " ! Но сути это не меняет . )))
makkie
makkie
17 июня в 12:41, ред.
Бабаев говорит, никого искать не будут и Березуцкий останется ГТ цска.

Совсем уже сбрендили!
Даже мне, как болельщику Спартака, жаль коней - самодуры в руководстве, что хотят, то и творят. С Березуцким можно запросто в зону стыков опуститься. А ведь параллельно еще ВЭБ долги "выбивает". Не позавидуешь коням.
протон1
протон1 ответ Сп62 (раскрыть)
17 июня в 12:26
мавра родился где. а где леша? не проявит он. после лабоновского нет тренеров в россии.. мавру лоставались игроки топовые . чему научит физрук деревянных
oFANATo
oFANATo ответ Багров-брат (раскрыть)
17 июня в 12:07
Так это и так понятно, что Алексей временно и.о.главного тренера пока не объявят нового гл.тренера.
Сп62
Сп62 ответ протон1 (раскрыть)
17 июня в 11:10
Классный футболист и тренер не всегда тождество. Маур, как футболист вообще никакой, однако тренер известный. Может быть и Лёша проявит себя в тренерском ремесле. Вопрос только - когда?
Багров-брат
Багров-брат
17 июня в 10:39
Это не серьёзно и не надолго...)))
oFANATo
oFANATo ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
17 июня в 10:08
В. Березуцкий сейчас в Краснодаре помощник Ганчаренко.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 июня в 09:50
После первой тренировки В.Березуцкий всех поблагодарил и разорвал контракт в одностороннем порядке ! )))) Спасибо ,ЛЕГЕНДА !!!
112910415
112910415
17 июня в 09:27
на начальном этапе справятся, факт
а потом без главного плоховато будет
VeniaminS
VeniaminS
17 июня в 09:08
Удачи и побед!!!
Пик
Пик
17 июня в 08:16
Удачи Леха тренируй как играл.
SHMEL258
SHMEL258
17 июня в 08:02
Удачи Лёше , она ему точно пригодится.
Байкал-38.
Байкал-38.
17 июня в 06:35
жнец158
жнец158
17 июня в 05:18
смешно......что олич,что береза -НИОЧЕМ!
oFANATo
oFANATo
16 июня в 23:58
Пока не вернутся из сборных многие армейцы....и тренер по физподготовке Морган с А. Березуцким справятся. А там ждём нового коуча.
протон1
протон1
16 июня в 23:49
из за него уволен был олич. постоянно жаловался . а игрок он сам средний был в россии этот березуцкий. вечно пропускал в важных играл в сборной. тренер никакой
stanichnik
stanichnik
16 июня в 23:48
Несмотря на относительно молодой средний возраст игроков ЦСКА, в команде ещё есть много игроков, которым будет непривычно обращаться к Березуцкому на "Вы" и по имени отчеству, но этикет и субординация к этому обязывают.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июня в 23:35
Давай Лёха,на тебя вся надежда!
Cat01
Cat01
16 июня в 23:22
Желаем успешной работы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 июня в 23:17
На этом этапе главный в тренировочном процессе не Леша, а тренер по физподготовке, англичанин, а он остался. Пока физику подтянут, за пару недель найдут кого либо.
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