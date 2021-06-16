ЦСКА провёл первую тренировку под руководством Алексея Березуцкого

Футболисты ЦСКА провели первую тренировку под руководством Алексея Березуцкого.
Напомним, что 38-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба после отставки Ивицы Олича.
«Армейцы» проводят сборы в австрийском городе Бад-Тацмансдорф.
Совсем уже сбрендили!
Даже мне, как болельщику Спартака, жаль коней - самодуры в руководстве, что хотят, то и творят. С Березуцким можно запросто в зону стыков опуститься. А ведь параллельно еще ВЭБ долги "выбивает". Не позавидуешь коням.
Совсем уже сбрендили!
Даже мне, как болельщику Спартака, жаль коней - самодуры в руководстве, что хотят, то и творят. С Березуцким можно запросто в зону стыков опуститься. А ведь параллельно еще ВЭБ долги "выбивает". Не позавидуешь коням.
а потом без главного плоховато будет
а потом без главного плоховато будет