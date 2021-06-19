Идову сменил имидж. Его сравнили с Леброном Джеймсом

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вчера, 20:58

Защитник «Химок» сменил имидж. Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала фотографию нигерийца, сравнив его с 4-кратным MVP NBA и одним из величайших баскетболистов в истории Леброном Джеймсом.

Леброн Джеймс или Брайан Идову? Как вам новый имидж футболиста «Химок»?

Леброн Джеймс увлекается футболом и является фанатом «Ливерпуля».