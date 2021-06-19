Идову сменил имидж. Его сравнили с Леброном Джеймсом

Защитник «Химок» Брайан Идову сменил имидж. Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала фотографию нигерийца, сравнив его с 4-кратным MVP NBA и одним из величайших баскетболистов в истории Леброном Джеймсом.
Леброн Джеймс или Брайан Идову? Как вам новый имидж футболиста «Химок»?
Леброн Джеймс или Брайн Идову? 😅— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 19, 2021
Как вам новый имидж футболиста «Химок»? 💈
📸 Сергей Иванов#ТинькоффРПЛ #Химки #Идову pic.twitter.com/SxIMLo41yv
Леброн Джеймс увлекается футболом и является фанатом «Ливерпуля».