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Идову сменил имидж. Его сравнили с Леброном Джеймсом

вчера, 20:58

Защитник «Химок» Брайан Идову сменил имидж. Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала фотографию нигерийца, сравнив его с 4-кратным MVP NBA и одним из величайших баскетболистов в истории Леброном Джеймсом.

Леброн Джеймс или Брайан Идову? Как вам новый имидж футболиста «Химок»?

Леброн Джеймс увлекается футболом и является фанатом «Ливерпуля».

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:27
Не похож..
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:27
Не корректное сравнение))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:59
Нашли с кем сравнивать!
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