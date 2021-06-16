Сборная России сыграет в красной форме в матче с Финляндией

Пресс-служба сборной России сообщает, что национальная команда сыграет в красной форме в матче Евро-2020 против команды Финляндии.
Ранее кот-оракул предсказал победу сборной России в этой встрече.
Против Финляндии – в красном 🔴#НашиПарни #ИграемЗаВас pic.twitter.com/FW0wD0iOK9— Сборная России (@TeamRussia) June 16, 2021
Удачи вам ребятушки в сегодняшнем противостоянии !!!
Всем Добра и ждём только Победы ✌ !!!
Удачи вам ребятушки в сегодняшнем противостоянии !!!
Всем Добра и ждём только Победы ✌ !!!