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Сборная России сыграет в красной форме в матче с Финляндией

16 июня 2021, 13:13
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Пресс-служба сборной России сообщает, что национальная команда сыграет в красной форме в матче Евро-2020 против команды Финляндии.

Ранее кот-оракул предсказал победу сборной России в этой встрече.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 июня в 14:51
"Красная машина" против "финских викингов". И в этот раз серии буллитов не будет. Да и "красная машина" ассоциируется с ржавым до красноты горбатым "Запорожцем".
Санчо Панса
Санчо Панса
16 июня в 14:29
Вот и замечательно! И пусть эта форма в итоге принесет нашим победу)
ДСА
ДСА
16 июня в 13:32
Хоть в голубой, лишь бы выиграли.
Ironigor
Ironigor
16 июня в 13:18
Вот и правправильно!!! Значит Победа будет за Нами !!!
Удачи вам ребятушки в сегодняшнем противостоянии !!!
Всем Добра и ждём только Победы ✌ !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня в 13:18
Отмучается в красной форме.
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