Италия повторила свою лучшую беспроигрышную серию в истории

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вчера, 21:11

Сборная Италии обыграла сборную Уэльса (1:0) и вышла в 1/8 финала Евро-2020 с первого места в группе.

Итальянцы не проигрывают уже 30 матчей. Таким образом, подопечные повторили самую длинную беспроигрышную серию в своей истории. С 1935 по 1939 год сборная Италии также не проигрывала 30 матчей под руководством Витторио Поццо.

В матче между Италией и Уэльсом полузащитник Итан Ампаду стал самым молодым игроком в истории Евро, который получил прямую красную карточку.