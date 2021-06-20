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Италия повторила свою лучшую беспроигрышную серию в истории

вчера, 21:11
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 0Логотип футбольный клуб УэльсУэльсМатч завершен

Сборная Италии обыграла сборную Уэльса (1:0) и вышла в 1/8 финала Евро-2020 с первого места в группе.

Итальянцы не проигрывают уже 30 матчей. Таким образом, подопечные Роберто Манчини повторили самую длинную беспроигрышную серию в своей истории. С 1935 по 1939 год сборная Италии также не проигрывала 30 матчей под руководством Витторио Поццо.

В матче между Италией и Уэльсом полузащитник Итан Ампаду стал самым молодым игроком в истории Евро, который получил прямую красную карточку.

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Все комментарии
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:35
Италия и есть топ!
allemz
allemz
вчера в 22:24
До первого топ-соперника
juvenale
juvenale
вчера в 21:59
тогда два раза чм взяли
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:58
Чисто по сетке они попадту на сурьезного соперника тока в 1\4 там и пролетят,обычно те кто пыхтят лучше всех в группе пролетают мимо в плей-офф.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 21:54
А я за макаронников буду болеть когда наши вылетят
karnager
karnager ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
вчера в 21:41
Если победят сильного, съешь свои ботинки ?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 21:38
А теперь посмотрите список этих 30 игр. Самый сильный соперник - Польша. Последняя игра Италии против сильного соперника с Францией закончилась со счетом 3-1 в пользу французов. Уверен, итальянцы вылетят сразу, как только выйдут на более или менее сильного соперника
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:27
Манчины поставил отличную игру в сборной
была проделана огромная работа по подбору игроков и вот теперь Итальянцы пожинают плоды его работы. Игра Итальянцев пока что самая лучшая на ЧЕ
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 21:24
Было бы круто довести серию до 34 игр)
shlomo
shlomo
вчера в 21:14
Могли и крупней выиграть....КК была
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