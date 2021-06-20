ГлавнаяНовостиСтатистикаЕвро-2020

Цубер — третий игрок в истории Евро, который отдал 3 ассиста в одном матче

вчера, 20:46
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария3 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер отметился тремя голевыми передачами в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Турции.

Цубер стал всего третьим футболистом в истории чемпионатов Европы, которому удалось сделать три ассиста в одной игре. Ранее данное достижение покорялось только Микаэлю Лаудрупу (за сборную Дании против сборной Югославии на Евро-1984) и Рую Коште (за сборную Португалии против сборной Англии на Евро-2000).

В матче между Италией и Уэльсом полузащитник Итан Ампаду стал самым молодым игроком в истории Евро, который получил прямую красную карточку.

Все новости
Италия повторила свою лучшую беспроигрышную серию в истории
Вчера, 21:11 Комментарии10
Ампаду — самый молодой игрок в истории Евро, получивший прямую красную
Вчера, 20:23 Комментарии7
Только 3 полевых игрока на Евро-2020 совершали голевую ошибку
Вчера, 19:30 Комментарии5
Френки де Йонг — лидер по количеству обводок на Евро-2020
Вчера, 18:39 Комментарии3
Шансы сборной России на победу на Евро-2020 повысились на 0,6%
Вчера, 18:06 ФотоКомментарии46
Роналду забил 1 гол со штрафных за Португалию на Евро и ЧМ. Было 50 попыток
Вчера, 14:54 Комментарии41
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip ответ Splurgeloa (раскрыть)
вчера в 22:45
Легенд не отпускают
Splurgeloa
Splurgeloa
вчера в 20:57
Легенда ЦСКА ))
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:49, ред.
Это шоо за рекорды??? Ктт вообще такое знает. Кому это надо???)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100