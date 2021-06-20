Цубер — третий игрок в истории Евро, который отдал 3 ассиста в одном матче

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вчера, 20:46

Полузащитник сборной Швейцарии отметился тремя голевыми передачами в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Турции.

Цубер стал всего третьим футболистом в истории чемпионатов Европы, которому удалось сделать три ассиста в одной игре. Ранее данное достижение покорялось только (за сборную Дании против сборной Югославии на Евро-1984) и (за сборную Португалии против сборной Англии на Евро-2000).

В матче между Италией и Уэльсом полузащитник Итан Ампаду стал самым молодым игроком в истории Евро, который получил прямую красную карточку.