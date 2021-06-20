Цубер — третий игрок в истории Евро, который отдал 3 ассиста в одном матче

Полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер отметился тремя голевыми передачами в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Турции.
Цубер стал всего третьим футболистом в истории чемпионатов Европы, которому удалось сделать три ассиста в одной игре. Ранее данное достижение покорялось только Микаэлю Лаудрупу (за сборную Дании против сборной Югославии на Евро-1984) и Рую Коште (за сборную Португалии против сборной Англии на Евро-2000).
В матче между Италией и Уэльсом полузащитник Итан Ампаду стал самым молодым игроком в истории Евро, который получил прямую красную карточку.