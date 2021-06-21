«Астон Вилла» улучшит предложение по трансферу хавбека «Арсенала» Смита-Роу

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вчера, 18:43

«Астон Вилла» готовится подать улучшенную заявку на 30 миллионов фунтов по трансферу полузащитника «Арсенала» , сообщает Football Insider.

По информации источника, на прошлой неделе лондонский клуб уже отклонил начальное предложение в размере 25 миллионов фунтов.

Источник в клубе сообщил Football Insider, что «Вилла» не отказывается от идеи подписания 20-летнего Смита-Роу и предложит на 5 миллионов фунтов больше.

Однако ранее сообщалось, что Смит-Роу готов подписать новый контракт с «Арсеналом».