ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Астон Вилла» улучшит предложение по трансферу хавбека «Арсенала» Смита-Роу

вчера, 18:43

«Астон Вилла» готовится подать улучшенную заявку на 30 миллионов фунтов по трансферу полузащитника «Арсенала» Эмиля Смит-Роу, сообщает Football Insider.

По информации источника, на прошлой неделе лондонский клуб уже отклонил начальное предложение в размере 25 миллионов фунтов.

Источник в клубе сообщил Football Insider, что «Вилла» не отказывается от идеи подписания 20-летнего Смита-Роу и предложит на 5 миллионов фунтов больше.

Однако ранее сообщалось, что Смит-Роу готов подписать новый контракт с «Арсеналом».

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Пау Торреса
Вчера, 17:32 Комментарии3
Слухи«Бенфика» хочет подписать Гендузи
Вчера, 16:15 Комментарии3
СлухиКулибали может продолжить карьеру в ПСЖ
Вчера, 16:03 Комментарии5
Слухи«Интер» предлагает Чалханоглу более выгодный контракт, чем «Милан»
Вчера, 15:13 Комментарии4
Яремчук создан для АПЛ. «Вест Хэм» готовит 25 млн фунтов за форварда сборной Украины
Вчера, 14:55Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии7
Доннарумма проходит медосмотр в Риме для ПСЖ
Вчера, 12:49 ВидеоКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:46
Надеюсь наши "умные головы" не продалут ЭСР не только Астон Вилле,а вообще никому. Это будущее Арсенала
ДСА
ДСА
вчера в 18:45
Это вряд ли случится.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100