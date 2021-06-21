Яремчук создан для АПЛ. «Вест Хэм» готовит 25 млн фунтов за форварда сборной Украины

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вчера, 14:55

Голы на Евро-2020 приближают Романа к мечте.

На старте чемпионата Европы Яремчук впечатлил англичан

По итогам первой недели Евро-2020 Роман Яремчук попал в пятерку игроков, которые впечатлили «Соккер.ру» наравне с Кельвином Филлипсом, Киффером Муром, Мануэлем Локателли и Дензелом Думфрисом. На родине футбола успехи украинского форварда тоже не остались без внимания, несколько порталов посвятили Роману заметки, в которых называют Яремчука одной из главных звезд старта Евро-2020, отмечая его физическую силу и умение бить с обеих ног.

Воспитанник киевского «Динамо» всегда мечтал стать звездой уровня Андрей Шевченко, советы которого определенно помогают нападающему прогрессировать. Роман отметился голом и пасом в результативной игре против Нидерландов, был одним из зачинщиков камбэка, который едва не принес «Желто-синим» очки в матче, по ходу которого они проигрывали голландцам 0:2. Мастерский гол Яремчука в ворота Северной Македонии оказался победным, благодаря ему Украина сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф. Не совсем удивительно, что британские издания прочат наконечнику украинского атакующего трезубца переход в АПЛ .

На Яремчука претендует «Вест Хэм»

В прошедшем сезоне «Вест Хэма» под руководством Дэвида Мойеса занял шестое место в Премьер-Лиге, что стало настоящим прорывом для «Молотобойцев», которые годом раньше боролись за выживание, а тут вдруг выдали лучший результат в XXI веке. Руководство «Вест Хэма» безгранично доверяет Дэвиду Мойесу, а шотландский тренер верит в силу славянских футболистов: важнейшими футболистами ВХ являются чехи Владимир Цоуфал и Томаш Соучек, появлялся на поле по ходу прошедшего сезона и Андрей Ярмоленко, через которого английский клуб установил первые контакты с Яремчуком.

«Молотобойцам» нужен форвард, усиление центра нападения — самое очевидное, что должен сделать «Вест Хэм» этим летом. Единственный центральный нападающий в команде — Майкл Антонио, забил столько же, как и центральный полузащитник Соучек, и на один гол больше проведшего в Лондоне вторую половину сезона Джесси Лингарда. Кроме того, Антонио просто нет альтернативы, а ведь в новом сезоне играть предстоит на несколько фронтов. Яремчук, который не только на Евро-2020 зажигает, но и в составе бельгийского «Гента» провел сильный сезон (22 гола в 41 матче), выглядит подходящей кандидатурой для усиления атаки.

«Гент» запросит 25 миллионов фунтов

После завершения клубного сезона ценник Яремчука был в районе 20 миллионов евро, но успехи на чемпионате Европы способны нагнать ажиотаж, а вместе с ним — и повышение стоимости. За футболиста, у которого «2+1» в двух первых матчах Евро-2020, можно и нужно просить больше, тем более что спрос влияет на предложение, а если в очереди не один, а несколько английских клубов, то логично, что «Гент» поднимает ценник.

В качестве претендентов на Романа называются также «Арсенал» и «Вулверхэмптон», британские издания рекламируют Яремчука как «нападающего, созданного специально для Премьер-Лиги». Происходит то, что мы уже не раз видели: цена на футболиста растет на глазах из-за его успехов на крупном турнире для сборных и сопутствующего информационного сопровождения. И вот уже «Гент» предлагает английским соискателям начать торги с 25 миллионов фунтов (около 29 миллионов евро).

Яремчук действительно хорош

Речь о классическом нападающем, который действительно может усилить большинство команд АПЛ . В это число вряд ли входит «Арсенал», которому Роман скорее не подходит стилистически, а вот «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон» — логичные адресаты для переросшего бельгийский чемпионат форварда. Яремчук — высокий, широкоплечий игрок, который очень активно играет в штрафной площади соперника и за счет высокой стартовой скорости на длинном шаге, и за счет физической мощи.

Он очень хорош в воздухе — отмечаем и природные качества (в первую очередь прыжок), и технику игры головой. Яремчук — классический наконечник, но при этом умный игрок, который регулярно освобождает для партнеров пространство своим дрейфом вдоль ворот. Большим преимуществом является умение Романа бить с обеих ног, что делает его непредсказуемым для защитников. Так, из своих 17 голов в завершившемся чемпионате Бельгии Яремчук 8 забил правой ногой, 6 левой и еще 3 головой.

Бельгийский цикл Яремчука завершен

Действительно, есть полное ощущение, что Роман дал «Генту» все, что мог. Он провел в этом клубе четыре сезона, в которых забил 61 гол и сделал 18 результативных передач в 152 матчах. Вне всяких сомнений, что Яремчук — главный футбольный актив «Гента», а год крупного международного турнира видится идеальным временем для продажи человека, который заслужил новый вызов.

В какой-то момент казалось, что украинец прогрессирует недостаточно быстро, были даже моменты, когда он задумывался об уходе из «Гента». Однако каждый следующий сезон был шагом вперед, то отражалось и на статистике. Судьбоносным для Яремчука стало возвращение на тренерский мостик в декабре прошлого года Хейна Ванхазебрука, тренера, который приглашал его в «Гент» в 2017 году.

Тогда невостребованный в киевском «Динамо» молодой форвард обошелся «Генту» всего лишь в 2 миллиона евро. Сейчас Яремчук — основной нападающий сборной Украины, а его ценник примерно в 15 раз выше. Сегодня нападающий постарается забить в своем третьем матче на Евро-2020 — в ворота Австрии. Яремчук и его команда хотят, чтобы чемпионат продолжался для них как можно дольше.