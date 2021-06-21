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Чилуэлл и Маунт изолированы от других игроков сборной Англии

вчера, 20:36

Игроки сборной Англии Бенжамин Чилуэлл и Мэйсон Маунт изолированы от остальных игроков команды из-за положительного теста на коронавирус у полузащитника сборной Шотландии Билли Гилмора. Об этом сообщает Sky Sports.

Оба игрока английской сборной контактировали с Гилмором. 18 июня Англия и Шотландия встречались в матче Евро-2020 (0:0).

Отмечается, что все члены сборной Англии в понедельник сдали отрицательные тесты на коронавирус.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:51
Оба игрока английской сборной контактировали с Гилмором. 18 июня Англия и Шотландия встречались в матче Евро-2020 (0:0).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1264363/chiluell-benzhamin-angliya


Как контактировали...?)
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:44
Потеря однако
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:37
Очень плохая новость.
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