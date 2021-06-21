Чилуэлл и Маунт изолированы от других игроков сборной Англии

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вчера, 20:36

Игроки сборной Англии и изолированы от остальных игроков команды из-за положительного теста на коронавирус у полузащитника сборной Шотландии . Об этом сообщает Sky Sports.

Оба игрока английской сборной контактировали с Гилмором. 18 июня Англия и Шотландия встречались в матче Евро-2020 (0:0).

Отмечается, что все члены сборной Англии в понедельник сдали отрицательные тесты на коронавирус.