Чилуэлл и Маунт изолированы от других игроков сборной Англии

Игроки сборной Англии Бенжамин Чилуэлл и Мэйсон Маунт изолированы от остальных игроков команды из-за положительного теста на коронавирус у полузащитника сборной Шотландии Билли Гилмора. Об этом сообщает Sky Sports.
Оба игрока английской сборной контактировали с Гилмором. 18 июня Англия и Шотландия встречались в матче Евро-2020 (0:0).
Отмечается, что все члены сборной Англии в понедельник сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1264363/chiluell-benzhamin-angliya
Как контактировали...?)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1264363/chiluell-benzhamin-angliya
Как контактировали...?)