ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Головин: «Хочется извиниться, что не реализовал свой момент при счете 0:0»

сегодня, 00:46
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал поражение от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Россия заняла 4-е место в группе и покинула турнир.

Второй гол в какой-то мере надломил нас. Пытались пойти всеми силами вперед, как-то исправить ситуацию, но было уже поздно. Потом мы пропустили еще. Пропущенный гол многое поменял, они стали играть более закрыто. Тяжело играть, когда понимаешь, что уже проигрываешь.

В какой-то мере моя вина, что я не реализовал свой момент при счете 0:0. Так бы мы вели 1:0. Хочется извиниться за свой момент. Мне сложно сейчас говорить об этом.

Ранее о поражении России эмоционально высказался Артём Дзюба.

Все новости
Нобель: «Вывод из провала сборной на Евро-2020 у меня один — я за перемены»
Сегодня, 15:51 Комментарии1
Черданцев считает, что Семак может заменить Черчесова в сборной
Сегодня, 15:39 Комментарии6
Гладилин: «Сборная России выступила очень плохо на Евро»
Сегодня, 15:29 Комментарии4
Наумов: «Иностранные специалисты сборную России тренировать не умеют»
Сегодня, 15:05 Комментарии12
Смородская: «Провал на Евро — это истинный уровень нашего футбола»
Сегодня, 14:54 Комментарии8
Черышев обратился к болельщикам после провала сборной на Евро-2020
Сегодня, 14:44 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:42
Сложно искать индивидуально виноватого, когда вся команда имела вола на поле.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Шлёпни Бромантана (раскрыть)
сегодня в 10:15
Ну бывает и фавориты пролетают. В те времена мы хоть пытались играть разнообразно. Да , не получилось - это бывает. А тут три года пытаемся попасть в голову Дзюбе....и все.
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 09:05
При Капелло играли так же уныло. И так же безальтернативно слили на ЧМ14. Там результаты были чуть лучше в целом, из-за более сильных футболистов
112910415
112910415
сегодня в 06:44
да чего уж теперь ...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 01:05
Да не надо особо извиняться, поможет, что ли...

Но вопросов к полузащите больше всего. Мы катали первый тайм, но поперек поля в центре и перед штрафной в основном. А второй тайм полузащита вообще испарилась. Сорян, но вы с Миранчуком полностью провалили свою часть работы, как и остальные.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:59
Не все моменты забиваются. Но они должны быть во множественном числе. Хотя тут больше вины нашего главного. Ведь забросы на Дзюналду себя очень давно не оправдывают. Вообще такой однообразной игры у нас не было ни при одном тренере. Наш Дзюбесси явно состарился , пора ему указать на дверь, иначе мы и отбор к ЧМ провалим.
Да и главный наш чего то загостился.
161регион
161регион
сегодня в 00:56
Диарейщики вы!!! Дзюба так и сказал
Давайте думать
Давайте думать ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:55
А кто видел головина на поле после того момента ( сам создал )? Сафонов на дзюбу, дивеев на дзюбу, оздоев на дзюбу и тд и тп. Где полуфланги, где центр?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:53
Не стоит извиняться...
Ты нас спас....
Так бы датчане побежали отыгрываться...и счёт был бы 8:1....
протон1
протон1
сегодня в 00:52
вы сборная ни о чем. и этих денег ты не стоишь головин. поверь мне
доктоР7
доктоР7
сегодня в 00:52
Саня, к тебе у меня вопросов нет. Вопросы к Черчесову и Дюкову.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:48
Извиняться надо за то, что был всего 1 момент...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100