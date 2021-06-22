Головин: «Хочется извиниться, что не реализовал свой момент при счете 0:0»

Полузащитник сборной России прокомментировал поражение от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Россия заняла 4-е место в группе и покинула турнир.

Второй гол в какой-то мере надломил нас. Пытались пойти всеми силами вперед, как-то исправить ситуацию, но было уже поздно. Потом мы пропустили еще. Пропущенный гол многое поменял, они стали играть более закрыто. Тяжело играть, когда понимаешь, что уже проигрываешь.

В какой-то мере моя вина, что я не реализовал свой момент при счете 0:0. Так бы мы вели 1:0. Хочется извиниться за свой момент. Мне сложно сейчас говорить об этом.