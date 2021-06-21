Билялетдинов: «Невыход России из группы будет провалом»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча российской команды против Дании на Евро-2020.
Футбол прекрасен такими решающими матчами. Дорогого стоит, если они получаются положительными.
Наша сборная должна уже стрельнуть и показать хорошую игру. Рассчитываю, что матч пройдет для нас удачно, с положительным результатом.
У нас есть кем играть и кем забивать. Главное, не делать нелепых ошибок в обороне. Может, стоит отдать им мяч, а мы в своем излюбленном стиле будем ловить их на быстрых контратаках.
Наш проигрыш и невыход из группы будет провалом. Нужно держать планку после удачного ЧМ. Сейчас ожиданий больше, и они должны быть подкреплены выходом из группы.
Ранее бывший игрок сборной России Андрей Аршавин выразил надежду, что российской команде удастся добиться положительного результата в матче с Данией.