Билялетдинов: «Невыход России из группы будет провалом»

Бывший полузащитник сборной России поделился ожиданиями от матча российской команды против Дании на Евро-2020.

Футбол прекрасен такими решающими матчами. Дорогого стоит, если они получаются положительными.

Наша сборная должна уже стрельнуть и показать хорошую игру. Рассчитываю, что матч пройдет для нас удачно, с положительным результатом.

У нас есть кем играть и кем забивать. Главное, не делать нелепых ошибок в обороне. Может, стоит отдать им мяч, а мы в своем излюбленном стиле будем ловить их на быстрых контратаках.