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Билялетдинов: «Невыход России из группы будет провалом»

вчера, 20:10
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча российской команды против Дании на Евро-2020.

Футбол прекрасен такими решающими матчами. Дорогого стоит, если они получаются положительными.

Наша сборная должна уже стрельнуть и показать хорошую игру. Рассчитываю, что матч пройдет для нас удачно, с положительным результатом.

У нас есть кем играть и кем забивать. Главное, не делать нелепых ошибок в обороне. Может, стоит отдать им мяч, а мы в своем излюбленном стиле будем ловить их на быстрых контратаках.

Наш проигрыш и невыход из группы будет провалом. Нужно держать планку после удачного ЧМ. Сейчас ожиданий больше, и они должны быть подкреплены выходом из группы.

Ранее бывший игрок сборной России Андрей Аршавин выразил надежду, что российской команде удастся добиться положительного результата в матче с Данией.

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Все комментарии
medw
medw
вчера в 23:35
Да вообще на94 на эту сборную)) так как нету страны
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:22
Похоже провал состоялся, главный виновник это усач на тренерском мостике
pomor45
pomor45
вчера в 22:55
Провала не будет. Будет то, что заслужили, или незаслуженная удача.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:02
Как бы не повторить прошлым чемпионат и Уэльс, а потом домой первым самолетом, как и в прошлый раз.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:59
Да выйдем,со скрипом,но выйдем!
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 20:49
Провалом будет выход....Значит, опять этот усатый на коне будет... Опять ,смотреть этот тошнотворный футбол... Уж пусть, новый придет, новые надежды появятся.. Хотя ,это будет нескоро... Дожить бы...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:45
Вон оно как!Значит у нас все хорошо!)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:32
У нас есть кем играть и кем забивать. Главное, не делать нелепых ошибок в обороне.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1264361/bilyaletdinov-diniyar
И тут все задумались , кто же это такой???)))
alexgurzan
alexgurzan ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 20:24
.
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:14
Да ладно...
Брулин
Брулин
вчера в 20:11, ред.
Да никакой это не провал! Закономерность вот и все!
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