Аршавин: «Всё говорит за сборную Дании. России будет тяжело»

Бывший нападающий сборной России порассуждал о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания.

Будет тяжело по понятным причинам. Что нужно сделать? Много чего. Главное, чтобы сегодня был день сборной России, тогда будет легче. Но вообще, конечно, трудно спрогнозировать результат, если взять то впечатление, которое оставили эти сборные в начале турнира. Хоть очковый перевес и в нашу сторону, но в целом все говорит за сборную Дании. С другой стороны, я надеюсь, что как-то, непонятно как, наша сборная все же сумеет добиться результата. Может, необязательно победы, но ничьей, которой нам тоже хватает для того, чтобы пройти дальше. Может быть, нам удастся забить быстрый гол, который может поменять всю ситуацию, всю игру и все, что мы сейчас с вами предполагаем. Как это сделать? Может, со стандарта, может, кому-то из наших ребят удастся убежать. Но все это трудно спрогнозировать. Никто ведь не знал, что датчане на первых минутах забьют бельгийцам. Почему такое не может случиться в нашей игре, только забьет Россия?

Наша команда редко сама контролирует игру, хочет сама доминировать. Не знаю, с чем это связано. Может, считают, что этот состав лучше действует на контратаках. По раскладу датчане, скорее всего, будут владеть преимуществом, а наши за счет дисциплины, терпения и быстрого перехода из обороны в атаку будут стараться воплотить в жизнь план на игру. То есть забивать голы.