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Аршавин: «Всё говорит за сборную Дании. России будет тяжело»

вчера, 17:45
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин порассуждал о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания.

Будет тяжело по понятным причинам. Что нужно сделать? Много чего. Главное, чтобы сегодня был день сборной России, тогда будет легче. Но вообще, конечно, трудно спрогнозировать результат, если взять то впечатление, которое оставили эти сборные в начале турнира. Хоть очковый перевес и в нашу сторону, но в целом все говорит за сборную Дании. С другой стороны, я надеюсь, что как-то, непонятно как, наша сборная все же сумеет добиться результата. Может, необязательно победы, но ничьей, которой нам тоже хватает для того, чтобы пройти дальше. Может быть, нам удастся забить быстрый гол, который может поменять всю ситуацию, всю игру и все, что мы сейчас с вами предполагаем. Как это сделать? Может, со стандарта, может, кому-то из наших ребят удастся убежать. Но все это трудно спрогнозировать. Никто ведь не знал, что датчане на первых минутах забьют бельгийцам. Почему такое не может случиться в нашей игре, только забьет Россия?

Наша команда редко сама контролирует игру, хочет сама доминировать. Не знаю, с чем это связано. Может, считают, что этот состав лучше действует на контратаках. По раскладу датчане, скорее всего, будут владеть преимуществом, а наши за счет дисциплины, терпения и быстрого перехода из обороны в атаку будут стараться воплотить в жизнь план на игру. То есть забивать голы.

Ранее защитник сборной России Георгий Джикия высказался о важности игры с Данией.

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Все комментарии
санек002
санек002
вчера в 23:40
МАЛЯДЦИ!МАЛАДЦИ!БРЯВО ЧАРЧЕСАВ!БДЗЮБА МАЛАДЭЦ!
kts99
kts99
вчера в 21:19, ред.
Все говорят что мы вместе.
Но никто не знает в каком.
Цой.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:47
Топтыгин (медведь шептун или говорун) кинул мяч кадушку с надписью "Россия"...

Посмотрим кто лучше разбирается в футболе)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:42
Не надо ныть,надо играть.
Palex
Palex ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 20:41
Ну да, зато у финнов состав сильный😂
zooveterinar
zooveterinar ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:40
Нам бы хоть один такой плюс, датчаны пали сразу!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 20:37
Автобус нивкоем рази,пусть уж как настоящие мужики 0:3 проиграют,но красиво!!! Как венгры!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:30
Что будет!!!через 1,5 часа увидим!!! Попали на евро уже хорошо,три очка взяли ,шикарно с таким слабоватым составом , уже неплохо,турки вобще в минусе, шотландия скорее так же!!!
ildar_3871
ildar_3871 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 20:03
Да ! Сегодня !)
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
вчера в 19:53
Думаете, Усатый внезапно одумается и предложит атакующую модель (благо есть кем играть в атаке)? Да вся его стратегическая гибкость сводится к замене вратаря, и только. На большее Саламыч не способен. Вот кто точно "тренеришка".
kust07
kust07
вчера в 19:43
Ох и отхватим сегодня..
Petergoff
Petergoff
вчера в 19:40
Не стоит питать иллюзий. Датчане уверенно переиграют нашу сборную.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:36
Удачи нашей сборной.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 19:03
Да, надо во чтобы то ни стало сломить сопротивление очень сильного оппонента! Когда мы загоняем себя в угол, то порой что-то из этого и получается.
Стасодзюб
Стасодзюб ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:48
Ее вообще нет надежды.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:48
Шава молодец, он трезво оценивает обстоятельства.
lotsman
lotsman
вчера в 18:45
Если будут играть как с финнами, то надежды никакой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:45
А тем не менее, ровно 13 лет назад, день в день.
На том Евро мы тоже стартовали с разгрома от Испании. И голландцы тоже были фаворитами. Но в нашей сборной были другие исполнители и другой тренер.
Надеемся на чудо!

ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:38
Да мы это сразу поняли, что это не Сан-Марино
Брулин
Брулин
вчера в 18:37
Андрей Канчельскис: «Скорее всего, Россия не выйдет в плей-офф Евро. Игроки не виноваты в результатах – виноваты система и жулики»
112910415
112910415
вчера в 18:30
главное, кот с нами
Q-J-G
Q-J-G ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 18:24
Предлагаешь убрать накануне матча?)
STVA 1
STVA 1 ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 18:23
Это надо было сделать еще ВЧЕРА!!
ildar_3871
ildar_3871 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:19
Так как же мы можем победить сборную Дании своим отсталым футболом ? Так все надо начинать с Саламыча , его надо убирать !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:14
Шавка знает, о чём говорит. Ваши ожидания – ваши проблемы.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:10, ред.
У меня простой вопрос - зачем нам выходить из группы? ,Чтоб дальше позориться? Второй Испании не будет! Ноги-то нет.
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:09
Не думаю что датчане запалятся на самоуверенности! 25 ударов за два матча и один гол!Вот что страшно!А если прорвеёт!??
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:09
Надежд нет.
Есть мечта - пройти дальше .
Поверь в мечту !
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:08
Надеюсь на игру М.Сафонова...
В смысле-чудо!!!
STVA 1
STVA 1 ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 18:06
Разве Вы один это видите? Ленивый только это не говорит!Газзаев это твердил уже давно! Сейчас Саламыч в итервью сказал:Мы должны сыграть на своём хорошем уровне! Страшно представить какой уровень он имел ввиду))
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