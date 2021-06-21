ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Дмитрий Черышев: «России нужно будет постараться не терять вторую линию»

вчера, 16:10
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал предстоящий матч 3-го тура Евро-2020 между сборными России и Дании.

По составу Дании понятно, что все играют в самых сильных чемпионатах. Тот же Брейтуэйт играет в «Барселоне». Нам нужно будет постараться не терять вторую линию. Если атака у соперников будет идти успешно, то во втором эшелоне важно не потерять позицию.

Общался ли с Денисом (Черышевым, сыном — прим.)? У нас есть правило: когда такие серьезные матчи, я никогда ему не звоню заранее, только за два часа до игры. Моя задача — эмоционально поднять его.

Моя критика Головина? Я хорошо к нему отношусь, он выполняет большой объем работы, но главное — есть моменты, когда он передерживает мяч и не отдает партнеру, который в удобной позиции.

Все новости
Быстров: «Наверное, должна быть отставка Черчесова»
Сегодня, 00:01 Комментарии2
Билялетдинов: «Невыход России из группы будет провалом»
Вчера, 20:10 Комментарии11
Самедов: «Главное для нашей сборной — выдержать стартовый натиск датчан»
Вчера, 18:12 Комментарии6
Аршавин: «Всё говорит за сборную Дании. России будет тяжело»
Вчера, 17:45 Комментарии42
Сорокин: «У сборной России задача понятная: нужно обыгрывать Данию»
Вчера, 15:33 Комментарии11
Шалимов: «Мы должны быть смелыми в матче с Данией»
Вчера, 15:26 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kella
kella
вчера в 18:42
Я так вижу все озабочены тем, чтобы сборная пролезла каким-то чудом в игры плей-офф. А что дальше? Там же легче не станет. Поэтому лучше не стремиться к получению результата, а порадовать зрителя хорошей красочной игрой! Хотя и здесь проблема...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:56
Ставьте автобус,нужна ничья!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:10
Ничего!!! Даже если потеряем вторую линию , то отойдем на заранее подготовленную резервную позицию. "Враг" не пройдет!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:08
Шел бы ты Дима сынка свово поискал, а то затерялося чадо твое в футбольных дебрях.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:47
Этому дмитрию поп...деть как с горы катиться.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:41
Если есть опасение потерять вторую или еще какую-нибудь линию или позицию, то это говорит о том, что с игровой дисциплиной в команде возможно не всё хорошо. Вот и посмотрим, чего реально стоит эта сборная против пусть и не самого топового, но приличного соперника. Боюсь, всё будет грустно.
shlomo
shlomo
вчера в 16:29
Ну тут уже смахивает на несколько редутов....а про атаку и вовсе забыли...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:29
Сложно будет, но надо выдержать...
Futurista
Futurista
вчера в 16:21
Счет не важен...вторую линию не потерять - вот задача...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:12
И первую,третью заодно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100