Дмитрий Черышев: «России нужно будет постараться не терять вторую линию»

Российский тренер прокомментировал предстоящий матч 3-го тура Евро-2020 между сборными России и Дании.

По составу Дании понятно, что все играют в самых сильных чемпионатах. Тот же Брейтуэйт играет в «Барселоне». Нам нужно будет постараться не терять вторую линию. Если атака у соперников будет идти успешно, то во втором эшелоне важно не потерять позицию.

Общался ли с Денисом (Черышевым, сыном — прим.)? У нас есть правило: когда такие серьезные матчи, я никогда ему не звоню заранее, только за два часа до игры. Моя задача — эмоционально поднять его.

Моя критика Головина? Я хорошо к нему отношусь, он выполняет большой объем работы, но главное — есть моменты, когда он передерживает мяч и не отдает партнеру, который в удобной позиции.