Быстров: «Наверное, должна быть отставка Черчесова»

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сегодня, 00:01

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров в эфире «Матч ТВ» выразил мнение, что наставник национальной команды Станислав Черчесов должен покинуть свой пост. Сегодня Россия была разгромлена Данией 1:4. Команда заняла последнее место в группе и покинула Евро-2020.

Если брать результат, то это, наверное, отставка. Мы все на что-то надеялись, нам что-то обещали. Но игра показала, что мы заслуженно заняли 4-е место и вылетели.

Помимо вылета с Евро Россия установила ряд антирекордов.