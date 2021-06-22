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Быстров: «Наверное, должна быть отставка Черчесова»

сегодня, 00:01

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров в эфире «Матч ТВ» выразил мнение, что наставник национальной команды Станислав Черчесов должен покинуть свой пост. Сегодня Россия была разгромлена Данией 1:4. Команда заняла последнее место в группе и покинула Евро-2020.

Если брать результат, то это, наверное, отставка. Мы все на что-то надеялись, нам что-то обещали. Но игра показала, что мы заслуженно заняли 4-е место и вылетели.

Помимо вылета с Евро Россия установила ряд антирекордов.

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Россия
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:28
нет, не дождёмся
Землянин
Землянин
сегодня в 03:08
Теперь только Быстро в с резким языком остался на канале 🎃
n6qbmf97q53m
n6qbmf97q53m
сегодня в 02:22
4 место!!! Нас даже фины обогнали!!!!! Разница мячей 2-7.... ни игры...ни результата....ни мысли...одно разочарование! Естественно это отставка,если нет,то РФС ...... ! Курбан Бердыев-идеальный кандидат! Наша сборная начнёт сиять новыми красками!!!!
Alex Cooper
Alex Cooper
сегодня в 01:36
Лютое позорище и этой "сборной" откровенных бездарей, и всего российского футбола перманентно продолжается.. Сейчас нам снова начнут по ушам ездить, мол, бились, не повезло, теперь надо, будем... Они там в российском футбольном руководстве что - болельщиков совсем за лохов держат??
viv
viv
сегодня в 01:09
Должна быть отставка не только Черчесова но и президента РФС Дюкова.
minai
minai
сегодня в 00:54
А может ему дадут ещё поглумиться над Страной, болельщиками и здравым смыслом.
протон1
протон1
сегодня в 00:54
черчесова хоть бульдозером не убрать. он зацепился как клещщ. я еще года два против был его дейсвий. он миллионер зажратый. элементрано не смог подготовить команду. все через дзюбу.
mars6791
mars6791 ответ abrek123 (раскрыть)
сегодня в 00:54
Именно пофиг ему на всех нас смертных. Если человек начал в рекламе сниматься, будучи на посту гл.тренера, это явный признак деградации , как профессионала .
mars6791
mars6791 ответ stachel (раскрыть)
сегодня в 00:51
Нервный и истерический смех, от такой новости.
abrek123
abrek123
сегодня в 00:50
В отставку поганца,скалился как будто ему пофиг на все и сборную и народ, видимо корону на себя одел не по размеру и уже думает сел на место Путина и может царствовать....
mars6791
mars6791
сегодня в 00:50
Да это предсказуемый результат. Я уже давно смотрю футбол, благо есть на кого посмотреть на этом ЧЕ - Италия, Бельгия, Германия,Нидерланды, Дания, Австрия понравилась ( те кого я видел в игре). Невозможно смотреть на нашу сборную.
доктоР7
доктоР7
сегодня в 00:49
Его больше на матч тв не пригласят.
stachel
stachel
сегодня в 00:46
Усатый зубы скалит и передаёт всем большой привет. Никуда он не уйдёт и будет нас дальше радовать своими тактическими изысками.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:41
Черчесов только что в эфире Матч ТВ, улыбаясь передал привет всем болельщикам. И сказал нам надо исправляться и продолжать работать. Об извинениях даже не шло и речи. Это о том уйдёт ли он сам. Его похоже и не уберут, оставят.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:41
Быстров слишком уж обобщает...
"Мы все на что-то надеялись"..

Как гласит древняя поговорка
"Наивность - двоюродная сестра глупости."
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66
сегодня в 00:39
Наверное? Это что нужно было сделать тогда, чтобы точно)
Kairat Amangaliev
Kairat Amangaliev
сегодня в 00:33
Однознасно надо менять тренера
161регион
161регион
сегодня в 00:33
100%!!!в утиль усача
Давайте думать
Давайте думать ответ Давайте думать (раскрыть)
сегодня в 00:32
Думаю , что б газпрому не политься, надо назначить гл тренером сборной кержакова
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 00:31
Так усатый делает своему приемнику такую какаху....оздоев жирков семенов кудряшов кузяев и дзюба.... Надо будет искать замену, сыгранность, и вообще омолаживать состав ( вопрос - кем?)
Beekeeper
Beekeeper ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 00:29
Лучше премию им выпишите, они же старались. Пхаха
sv_1969
sv_1969 ответ Максим Черкасов (раскрыть)
сегодня в 00:29
Это Дания не играла!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:27, ред.
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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:27
Все кто провалил первые матчи , опять вышли в основе. Обновление состава напрашивалось давно , но наш главный - ярый консерватор, одних и тех же выпускает, несмотря на плачевные результаты.Что имеем в итоге??? ЛН провалили , ЧЕ про ....ли ( тут кому как нравится), молодежь не наиграли , а отбор к ЧМ уже виднеется. Кто будет играть догадаться нетрудно , если наш "буденный" не уйдет. При всем уважении к игрокам сборной, больше половины команды просятся на выход. Проглотим наш позор и продолжим смотреть Евро. В синхронном плавании мы свое возьмем!!!
Всем здоровья.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:25
Ещё позавчера, но вопрос в том, будет ли хотя бы завтра?!
1bear
1bear
сегодня в 00:21
как будто меня лично унизили - разочарован,пойду нервы успокою.....
...нужен новый тренер уже давно,команду нужно строить с нуля....
Максим Черкасов
Максим Черкасов
сегодня в 00:18
37 минут играли очень клёво!! Ампотом парни почему-то здулись. Честно было приятно смотреть их игру! Но это не заслуга «времени че» его заслуга только чтоб карман плотнее был. А мальчишки до 37 минуты были супер!!!! Если бы так играли все игры, то и В Лиге наций не обо76ись и здесь тоже!
beefs
beefs
сегодня в 00:16
а чего вы хотели с таким уровнем футбола, это нормально (достойно проиграли, готовьте медальки)...
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 00:11
С самого начала у него была какая-то тактика и он ее придерживался. Дзюба рекордсмен. Дайте тренеру поработать! Сейчас надо верить и болеть за сборную! Финнов мы обыграли на классе, с Бельгией и Данией просто не повезло, они в матчах с нашей сборной ничем не удивили!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 00:09
Ну если не отставка то хотя бы урезание зарплаты))
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