Дзюба: «Мы сегодня обк*кались»

Форвард сборной России прокомментировал поражение от Дании в матче 3-го тура Евро-2020.

Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Сами себе привозим голы, из-за этого проигрываем. При этом мы свои моменты не забиваем. Только при 1:2 замаячила надежда, мы сами себя убиваем. Гол забили, и тут же пропускаем мяч с 40 метров. Сафонов тащит три подряд — и тут мы пропускаем.

Те, кто о таком мечтал, наслаждайтесь, можете нас костерить, материть.

Спасибо тем, кто в нас верил. Мы старались до последнего, атаковали, поэтому получили 3-й и 4-й.

У нас все передачи вратарю, можно сказать, что лучший плеймейкер в нашей команде — вратарь. Вместо того чтобы вести 1:0, любим себе приключений на ж*пу найти, вот сегодня обк*кались.

Если ты сам себе привозишь на протяжении турнира голы, я не говорю «кто-то», говорю «мы, игроки», то, конечно, проигрываем.