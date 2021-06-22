Дзюба: «Мы сегодня обк*кались»

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Дании в матче 3-го тура Евро-2020.
Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Сами себе привозим голы, из-за этого проигрываем. При этом мы свои моменты не забиваем. Только при 1:2 замаячила надежда, мы сами себя убиваем. Гол забили, и тут же пропускаем мяч с 40 метров. Сафонов тащит три подряд — и тут мы пропускаем.
Те, кто о таком мечтал, наслаждайтесь, можете нас костерить, материть.
Спасибо тем, кто в нас верил. Мы старались до последнего, атаковали, поэтому получили 3-й и 4-й.
У нас все передачи вратарю, можно сказать, что лучший плеймейкер в нашей команде — вратарь. Вместо того чтобы вести 1:0, любим себе приключений на ж*пу найти, вот сегодня обк*кались.
Если ты сам себе привозишь на протяжении турнира голы, я не говорю «кто-то», говорю «мы, игроки», то, конечно, проигрываем.
Помимо поражения Россия установила ряд антирекордов.
За что платят этим 24ам... вообще не пойму, в РПЛ пора понизить планку зарплат до 100 000 руб. пущай играют за честно заработанные бабки, и то это много таким бездарям платить! В европе их никто не ждет и ехать они туда не хотят, там такие как они бутылки под магазами собирают уже давно! А у нас они контракты подписываю и подписывают))) ... уровень однако.
За что платят этим 24ам... вообще не пойму, в РПЛ пора понизить планку зарплат до 100 000 руб. пущай играют за честно заработанные бабки, и то это много таким бездарям платить! В европе их никто не ждет и ехать они туда не хотят, там такие как они бутылки под магазами собирают уже давно! А у нас они контракты подписываю и подписывают))) ... уровень однако.
соболезную Димон .
соболезную Димон .