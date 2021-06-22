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Дзюба: «Мы сегодня обк*кались»

сегодня, 00:13

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Дании в матче 3-го тура Евро-2020.

Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Сами себе привозим голы, из-за этого проигрываем. При этом мы свои моменты не забиваем. Только при 1:2 замаячила надежда, мы сами себя убиваем. Гол забили, и тут же пропускаем мяч с 40 метров. Сафонов тащит три подряд — и тут мы пропускаем.

Те, кто о таком мечтал, наслаждайтесь, можете нас костерить, материть.

Спасибо тем, кто в нас верил. Мы старались до последнего, атаковали, поэтому получили 3-й и 4-й.

У нас все передачи вратарю, можно сказать, что лучший плеймейкер в нашей команде — вратарь. Вместо того чтобы вести 1:0, любим себе приключений на ж*пу найти, вот сегодня обк*кались.

Если ты сам себе привозишь на протяжении турнира голы, я не говорю «кто-то», говорю «мы, игроки», то, конечно, проигрываем.

Помимо поражения Россия установила ряд антирекордов.

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Все комментарии
В_МЯСО
В_МЯСО
сегодня в 13:05
Расслабься, Артемка, передерни чтоли. Ну, короче, ты знаешь что делать...
13 RUS
13 RUS
сегодня в 10:45
Во всем всегда виноваты хейтеры дрочука😅
galem72
galem72
сегодня в 10:39
Обыкновенное положение дел для сборки. ))
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:33
Позор и словами это не исправишь. После провала на Евро 16 потратили 5 лет впустую
Predator94
Predator94
сегодня в 09:47
только в Россиюшки матушки вы можете получать такие зарплаты. народ стерпит
Хиромант
Хиромант ответ KamazOMvMOZG (раскрыть)
сегодня в 09:30
За такую игру предлагаю штрафовать! И отправлять на стажировку в ПФЛ! До ФНЛ ещё не доросли!
Рязань 062
Рязань 062 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:30
Порнографические?как раз для дзюбы.
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
сегодня в 09:28
Зарплату выплачивают за проделанную работу, за качество этой самой работы)
За что платят этим 24ам... вообще не пойму, в РПЛ пора понизить планку зарплат до 100 000 руб. пущай играют за честно заработанные бабки, и то это много таким бездарям платить! В европе их никто не ждет и ехать они туда не хотят, там такие как они бутылки под магазами собирают уже давно! А у нас они контракты подписываю и подписывают))) ... уровень однако.
Хиромант
Хиромант
сегодня в 09:28
Да...! Языком трепать - это вам не в футбол играть!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 09:15
На ПК для этого есть названия вкладок.
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 08:53
Причем еще до выхода на поле.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 08:50
Дзюбиньо,если вы свою ошибку признаете что так обкакались,то откажитесь от денег что получите за участие Евро и эти деньги отдайте лучше в детскую какую нибудь футбольную шкооу,может там выйдут нормальные ребята и это им поможет
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 08:14
Наши игроки могут сколько угодно просить прощения после поражений у болельщиков, но мне почему-то хочется им всякий раз сказать: ну коли вы всё время оправдываетесь что плохо играли, то за какой фиг вам платят такие бабки, друзья?))) Скажите честно что вы не умеете играть, но в таком случае и платить вам нужно соответственно...
Elliada
Elliada
сегодня в 07:10
Иди лучше фильмы снимай, футбол не для тебя
112910415
112910415
сегодня в 06:38
" все передачи вратарю " - это наезд на поставленную тренером игру ?
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 05:38
Михаил Полунин
Михаил Полунин
сегодня в 05:17
Почему только сегодня? Игрочище, что сказать....
proezd2
proezd2 ответ praporchik zadov (раскрыть)
сегодня в 05:00
Прива Браток !🤝
соболезную Димон .
proezd2
proezd2
сегодня в 04:45
сероводородные мозги у существа.
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 04:44
Одним словом сборная единоросов....
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 04:37
Кто то ждал других слов?Всё как обычно.....мы хотели но получилось как всегда!За что им бабки такие платят?
ballak144
ballak144
сегодня в 03:24
Он в рюмочной интервью давал, что за выражения колхозные? Как всегда жалок и смешон
2qedhd7yw8mu
2qedhd7yw8mu
сегодня в 02:37
Ну и кто скупердяй клоун?!
Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 02:22
Меняйте подгузники,и нафиг из сборной!Дормоеды,нашли ещё одну кормушку.
протон1
протон1
сегодня в 02:11, ред.
тут есть модераторы? раньше по моему содействию была решена проблема чата. когда кто пишет тебе ты не видишь. и придумали на стрелке ободок оранжевый. теперь другая проблема. когда ты внизу в статье и ты не знаешь в какой статье ты сидишь печатаешь. нельзя сверху где то сделать так что бы ты видел где ты сидишь в каком блоке чата? на фш сделал рамку такую блок. примерно так бы. я сам конструктор на сайтах
протон1
протон1
сегодня в 02:06
мы обкакались. это не мои слова. это слова капитана сборной россии
протон1
протон1
сегодня в 02:00
если узнают что еще и дзюбит кроме каканья. то дания думаю точно от смеха наложит в штаны.
David Young
David Young
сегодня в 01:51
Хорошо что хотя бы извинился.
97nyszsdp4w4
97nyszsdp4w4
сегодня в 01:47
Как можно на очень ответственный матч,поставить Кудряшова травмированного,который не в ритме....и убрать Баринова, который укрепляет зону, из которой были забиты голы??!! усатому пеню говоришь, Центр поля укрепи…. а он ставит Кудряшова….а Баринова в за33ряшов травмирован,не в ритме...Баринов потрясающий матч с финами...в помощь Зобнину и Оздоева….но у усатого свои взгляды...вот нравится ему КУдряшов….буду его ставить...вот нравится ана.ист буду его ставить….Ну и б..дь??!!...ослабил опорную зону убрал из неё Баринова,поставил в состав своего любимчика Кудряшова и Первый гол-опорная зона...третий гол опорная зона….второй гол опорник))))) Браво Физрук….Браво….Дания попадает на Гарета Бэйл….там пацаны покажут как надо играть….кстати даже Украина, скорее всего, выйдет...Они уже опередили Финов,... Разница мячей 2-7 ахахахахахахахахахахахахахахаха съездили на евро..…. Черчесов,Ромащенко,и Каучкис или как его.....вы топ))))))) Позорники….всей стране испортили настроение.….если это поражение не на них,то на ком??!!!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 01:40
Позорник (
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