Самедов: «Главное для нашей сборной — выдержать стартовый натиск датчан»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о шансах национальной команды в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 со сборной Дании.

Насколько я понимаю, нас устраивает ничья. Дания — это соперник высокого уровня, к тому же они играют дома при своих болельщиках, команда сверхмотивированная. Сборной России по силам сыграть вничью, финны же смогли их обыграть! Понятно, что были обстоятельства, но мы-то и Финляндию обыграли. Будет очень тяжело: датчане большими силами пойдут вперёд, надо будет выстоять. Сборная Дании играет дома, они потерпели два поражения — это их последний шанс. Главное — выдержать стартовый натиск от датчан.