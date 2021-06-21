Самедов: «Главное для нашей сборной — выдержать стартовый натиск датчан»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о шансах национальной команды в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 со сборной Дании.
Насколько я понимаю, нас устраивает ничья. Дания — это соперник высокого уровня, к тому же они играют дома при своих болельщиках, команда сверхмотивированная. Сборной России по силам сыграть вничью, финны же смогли их обыграть! Понятно, что были обстоятельства, но мы-то и Финляндию обыграли. Будет очень тяжело: датчане большими силами пойдут вперёд, надо будет выстоять. Сборная Дании играет дома, они потерпели два поражения — это их последний шанс. Главное — выдержать стартовый натиск от датчан.
Ранее бывший игрок сборной России Андрей Аршавин выразил надежду, что российской команде удастся добиться положительного результата в матче с Данией.
Всё, что нужно знать о настрое нашей сборной перед матчем.
Всё, что нужно знать о настрое нашей сборной перед матчем.
Что тогда делать?
Уповать на то,то они финнам проиграли,а мы же их обыграли...))))
Что тогда делать?
Уповать на то,то они финнам проиграли,а мы же их обыграли...))))