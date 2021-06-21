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Самедов: «Главное для нашей сборной — выдержать стартовый натиск датчан»

вчера, 18:12
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о шансах национальной команды в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 со сборной Дании.

Насколько я понимаю, нас устраивает ничья. Дания — это соперник высокого уровня, к тому же они играют дома при своих болельщиках, команда сверхмотивированная. Сборной России по силам сыграть вничью, финны же смогли их обыграть! Понятно, что были обстоятельства, но мы-то и Финляндию обыграли. Будет очень тяжело: датчане большими силами пойдут вперёд, надо будет выстоять. Сборная Дании играет дома, они потерпели два поражения — это их последний шанс. Главное — выдержать стартовый натиск от датчан.

Ранее бывший игрок сборной России Андрей Аршавин выразил надежду, что российской команде удастся добиться положительного результата в матче с Данией.

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Все комментарии
zdeniss
zdeniss
вчера в 20:47
Главное для сборной Дании выдержать натиск России! Такой должен быть настрой!
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
вчера в 19:44
"Насколько я понимаю, нас устраивает ничья" (с)
Всё, что нужно знать о настрое нашей сборной перед матчем.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:04, ред.
Главное в танке вовремя памперсы надеть !!!)
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 18:39
А если стартовый натиск будет все 90 минут?
Что тогда делать?
Уповать на то,то они финнам проиграли,а мы же их обыграли...))))
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 18:25
задолбали провидцы и предсказатели. нужно так, нужно этак или наоборот. что сами то выиграли? обделывались с испанией 1-4 и с португалией 0-7? кто там из звезд мирового футбола еще не посоветовал как играть? аршавин учил? а кержаков? а павлюченко.....футболеры....
LOpp
LOpp
вчера в 18:13
Вот это хороший совет
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