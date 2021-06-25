Дамсгорд попал на радары «Барселоны»

Испанские СМИ сообщают, что яркие выступления полузащитника Миккела Дамсгорда за сборную Дании на Евро-2020 привлекли внимание «Барселоны».
Хавбеку «Сампдории» всего 20 лет. Ранее интерес к игроку также проявляли «Ювентус» и «Милан».
Испанские СМИ сообщают, что яркие выступления полузащитника Миккела Дамсгорда за сборную Дании на Евро-2020 привлекли внимание «Барселоны».
Хавбеку «Сампдории» всего 20 лет. Ранее интерес к игроку также проявляли «Ювентус» и «Милан».
Впрочем, как и подешевевших тоже. Так что движуха на рынке по окончанию будет плотная.
Кто-то сможет озолотиться, а кто-то затариться по дешёвке.
Набираемся терпения, скоро будет весело!
Впрочем, как и подешевевших тоже. Так что движуха на рынке по окончанию будет плотная.
Кто-то сможет озолотиться, а кто-то затариться по дешёвке.
Набираемся терпения, скоро будет весело!