Дамсгорд попал на радары «Барселоны»

1624616366

сегодня, 13:19

Испанские СМИ сообщают, что яркие выступления полузащитника за сборную Дании на Евро-2020 привлекли внимание «Барселоны».

Хавбеку «Сампдории» всего 20 лет. Ранее интерес к игроку также проявляли «Ювентус» и «Милан».