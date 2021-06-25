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Дамсгорд попал на радары «Барселоны»

сегодня, 13:19

Испанские СМИ сообщают, что яркие выступления полузащитника Миккела Дамсгорда за сборную Дании на Евро-2020 привлекли внимание «Барселоны».

Хавбеку «Сампдории» всего 20 лет. Ранее интерес к игроку также проявляли «Ювентус» и «Милан».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 13:53
13 млн думаю это не предел!После Евро трансфеаркт обновит наверное цены!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:29
После ЧЕ появится много таких звёзд, взлетевших в цене.
Впрочем, как и подешевевших тоже. Так что движуха на рынке по окончанию будет плотная.
Кто-то сможет озолотиться, а кто-то затариться по дешёвке.
Набираемся терпения, скоро будет весело!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 13:22
Дамсгорд лакомый кусок сейчас. Хотя и до ЧЕ таким был, именно благодаря ему во многом "Сампа" стала уверенным середняком. Не понимаю, почему клубы до ЧЕ не вели переговоры, пока цена не взлетела.
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