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Кирьяков: «Датчане должны раскрепоститься после победы над Россией»

сегодня, 03:06
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания19:00 Не начался

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от ближайших матче 1/8 финала Евро-2020 Уэльс — Дания и Италия — Австрия.

Датчане должны расправить плечи и выдохнуть после победы над Россией. У них чего только не было на этом турнире. Начиная с почти трагического случая, который, к счастью, закончился благополучно. На этом фоне было поражение от финнов, а затем хорошая игра с Бельгией. Ну а с Россией прорвало, и это должно раскрепостить Данию. Уэльс же играет стандартно. Мне кажется, датчане показывают более качественный футбол и будут фаворитами. Правда, у валлийцев есть Гарет Бэйл. Пока он не показал того, чего от него ждут. Но, если соберётся и сыграет свой лучший футбол, и поведёт за собой команду, то у Уэльса появятся шансы на победу. А так пока что отдаю предпочтение датчанам.

Италии рано отдавать путёвку в четвертьфинал. У неё сейчас эйфория от длительной беспроигрышной серии. А австрийцы досконально анализируют соперника и могут сыграть неприятно для итальянцев — не раскрываться, закрыть зоны, быстро выбегать в атаку. Есть у них и лидеры — Арнаутович и Алаба. От Австрии можно всего ожидать. Просто Италии точно не будет.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, потерявший сознание во время матча 1-го тура ЧЕ против Финляндии (0:1), посетил тренировку своей команды перед игрой с Уэльсом.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:26
Наверное он прав
ОПС
ОПС
сегодня в 03:19
Будем посмотреть, осталось немного.
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