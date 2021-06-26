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Акинфеев: «Ошибки рабочего на заводе никто не видит, а наши обсуждают все»

сегодня, 08:36

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал второй пропущенный гол сборной России в матче против команды Бельгии на Евро-2020.

Если брать этот гол, я бы не стал... Это мой коллега. Это очень тяжело, ребят. То же самое – вести передачу, в любой профессии тяжело. Здесь просто это все немного отличается тем, что напоказ идет – видит вся страна, начинают все обсуждать.

А с другой стороны, у кого руки тоже не из того места растут, где-то работает на заводе, его никто не видит и не обсуждает, только начальник может по голове дать.

У рабочего может нескольких пальцев не хватать на руке? Ну, это уже его проблемы.

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова прокомментировала информацию о зарплате (26 млн рублей в месяц) полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 10:03
Не секрет, что в советское время, чтобы получать зарплату, футболисты зачислялись в штат предприятий. Рассказывали, что после очередного проигрыша торпедовцев В.А.Маслов провёл с фуболистами экскурсию на ЗиЛ и показал каждому рабочее место, с которого ему начислялись деньги. Говорят подействовало. Может быть и Игорю сходить на завод.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:53
Акинфеев, видимо, считает, что произнёс умные слова.
Hasselby
Hasselby
сегодня в 09:50
знаете, а ведь он абсолютно искренен в своих суждениях. Они все действительно считают оправданными свои зарплаты. И оправданными зарплаты рабочих.
В этом и проблема
stavr74
stavr74
сегодня в 09:37
не быть тебе политиком
сравнить рабочего и кривоногих деревянных - представляющих на международной арене свою страну.
ты еще сравни пенсионера и депутата в госдуме - кто сколько получает
лично мне не по карману сходить с 2 детьми на стадион в москве
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:36
Раньше Акинфеева считал адекватным человеком, а сейчас он показал себя как зажравшееся ничтожество! Опустился ниже плинтуса.
Может конечно и резко высказался, но к таким так и надо. Долго своё гнилое нутро скрывал.
Вот из-за таких и не хочется болеть.
Бедный мужик на заводе впахивает, ценой здоровья зарабатывает на жизнь, а с него ещё налоги сдирают, что бы такие как ты жировал потом. И ты после этого заявляешь, что это его проблемы? Мразь!!!
cska1948
cska1948
сегодня в 09:21
Понятно, в Игоре заговорила корпоративная этика. Но зря Игорь стал сравнивать футболистов с рабочими! Если ты Игорёк не в теме о рабочих, то лучше бы их не трогал! Только народ против себя настраиваешь! А брак рабочего видят и наказывают за брак вплоть до перевода в разнорабочие! А кого из профессиональных футболистов переводили в разнорабочие и он за 10 тысяч в месяц стадион подметал?
Nischtyachok
Nischtyachok
сегодня в 09:17, ред.
Спасибо Иггарь! Хоть кто-то со времён Горбатого о рабочем вспомнил) Я курский инженер-энергетик 420т в год по декларации, у Акинфеева 513т в день. Отличие в том, что от ошибки футболиста народ может остаться без хорошего настроения, а от моей ошибки город может остаться без отопления и горячей воды.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:04
Сравнивать футболистов и рабочих в наше время некорректно. Талантливый , высококвалифицированный рабочий получает мизер , в сравнении с футболистами. А ведь любой работяга приносит пользу государству. А какая польза от вас??? Простому пенсионеру даже чтобы воочию посмотреть на вас - не по карману, а уж придти с детьми , так это вообще разорительно. Ладно, вот выбрался человек на футбол, заплатил деньги, деньги немалые, а в итоге уходит в полном расстройстве. Работягу за брак серьезно накажут, а футболист остается при своих.....а уж если выиграли, то еще и бонусы падают с неба. А сколько бездарей сидят на лавках с хорошим контрактом??? И не сосчитать.
Если уж платят вам солидные деньги , так выкладывайтесь , отрабатывайте, а не ходите пешком по полю.
Зря Игорь впрягся в эту полемику. Сборная Евро провалила и оправдания тут лишние.
Всем здоровья.
Cat01
Cat01
сегодня в 09:04
Ошибки бывают разные
Mi6
Mi6
сегодня в 09:00
Бред акинфеева соответствует веянию современности
particular
particular
сегодня в 08:58
Футбол - это не только спорт, но и зрелище, - отсюда и публичные последствия...
Результат работника на заводе тоже виден... К примеру, шедевры сборки на отечественных автомобильных заводах, уже давно стали притчей во языцех...
Просто косяки за меньшие деньги менее обидны и не так ответственны...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 08:54, ред.
Нет если что, можно уравнять риски и футболистов, совершивших результативные ошибки, лишать пальцев на конечностях. И тогда без всякой критики качество работы с мячом, точность передач и сила удара возрастут в разы.
жнец158
жнец158
сегодня в 08:51
одни маты на это !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
жнец158
жнец158
сегодня в 08:50
ииггооорьььььььььььь меня за мои ошибки (не дай Бог!!!) минимум лишат з\п ,а то и посадят. ...Я сварной,и занимаюсь противопожарной безопастностью и на наших комплексах трк и прочих объектах никто на пострадал и не пострадает!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:43
У Зобнина зарплата больше, чем у всех рабочих на заводе
Futurista
Futurista
сегодня в 08:43
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:41
Ох Игорь, раз уж заговорил о рабочих, то тогда стоит сравнить зарплаты рабочих и футБОлистОв. ОшибкИ игроков первой и второй лиг тоже никто не обсуждает. Вопрос уровня ответственности.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:41
Такая ваша работа - народ развлекать .
Gahi
Gahi
сегодня в 08:40
Просто у вас с рабочим разница в зарплате поэтому ему и больно что его наказывают рублём а вас нет. Удачи
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 08:40
Рабочий на заводе получает в 100 тысяч раз меньше чем наши футболисты. Этот рабочий за всю жизнь столько не заработает сколько футболист в год
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:40
Так эти неучи на поле получают в тысячи раз больше
Futurista
Futurista
сегодня в 08:40
Если бы у рабочего на заводе была такая зарплата как у тебя)...
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