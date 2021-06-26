Акинфеев: «Ошибки рабочего на заводе никто не видит, а наши обсуждают все»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал второй пропущенный гол сборной России в матче против команды Бельгии на Евро-2020.
Если брать этот гол, я бы не стал... Это мой коллега. Это очень тяжело, ребят. То же самое – вести передачу, в любой профессии тяжело. Здесь просто это все немного отличается тем, что напоказ идет – видит вся страна, начинают все обсуждать.
А с другой стороны, у кого руки тоже не из того места растут, где-то работает на заводе, его никто не видит и не обсуждает, только начальник может по голове дать.
У рабочего может нескольких пальцев не хватать на руке? Ну, это уже его проблемы.
Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова прокомментировала информацию о зарплате (26 млн рублей в месяц) полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.
Если уж платят вам солидные деньги , так выкладывайтесь , отрабатывайте, а не ходите пешком по полю.
Зря Игорь впрягся в эту полемику. Сборная Евро провалила и оправдания тут лишние.
Всем здоровья.
Если уж платят вам солидные деньги , так выкладывайтесь , отрабатывайте, а не ходите пешком по полю.
Зря Игорь впрягся в эту полемику. Сборная Евро провалила и оправдания тут лишние.
Всем здоровья.