Акинфеев: «Ошибки рабочего на заводе никто не видит, а наши обсуждают все»

Голкипер ЦСКА прокомментировал второй пропущенный гол сборной России в матче против команды Бельгии на Евро-2020.

Если брать этот гол, я бы не стал... Это мой коллега. Это очень тяжело, ребят. То же самое – вести передачу, в любой профессии тяжело. Здесь просто это все немного отличается тем, что напоказ идет – видит вся страна, начинают все обсуждать.

А с другой стороны, у кого руки тоже не из того места растут, где-то работает на заводе, его никто не видит и не обсуждает, только начальник может по голове дать.

У рабочего может нескольких пальцев не хватать на руке? Ну, это уже его проблемы.