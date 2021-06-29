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Месси побил рекорд Маскерано по числу матчей за сборную Аргентины

29 июня 2021, 07:17
БоливияЛоготип футбольный клуб Боливия1 : 4Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Сборная Аргентины обыграла Боливию (4:1) в заключительном туре группового этапа Кубка Америки-2021.

Капитан «альбиселесте» Лионель Месси отличился дублем и результативной передачей. Для 34-летнего футболиста это была 148-я игра в составе сборной Аргентины. Таким образом, Месси побил рекорд своего бывшего партнёра по «Барселоне» Хавьера Маскерано (147 матчей).

В четвертьфинале Кубка Америки Аргентина сыграет против Эквадора.

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Все комментарии
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
29 июня в 08:18
Ну что, пожелаем Лео удачи? Пусть хоть что-то выиграет на уровне сборной, а то его даже как-то по человечески жаль.
112910415
112910415
29 июня в 07:56
хорошо бы теперь поучаствовать в трёх победах !
beefs
beefs
29 июня в 07:33
это хорошее достижение...
shlomo
shlomo
29 июня в 07:30
Матчей много, а результатов мало...
sv_1969
sv_1969
29 июня в 07:19
Ничего удивительного
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