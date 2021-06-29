Месси побил рекорд Маскерано по числу матчей за сборную Аргентины

Сборная Аргентины обыграла Боливию (4:1) в заключительном туре группового этапа Кубка Америки-2021.
Капитан «альбиселесте» Лионель Месси отличился дублем и результативной передачей. Для 34-летнего футболиста это была 148-я игра в составе сборной Аргентины. Таким образом, Месси побил рекорд своего бывшего партнёра по «Барселоне» Хавьера Маскерано (147 матчей).
В четвертьфинале Кубка Америки Аргентина сыграет против Эквадора.
Lionel Messi sits alone at the top 🔝 pic.twitter.com/UANqPBEyfo— Goal (@goal) June 29, 2021