Месси побил рекорд Маскерано по числу матчей за сборную Аргентины

Сборная Аргентины обыграла Боливию (4:1) в заключительном туре группового этапа Кубка Америки-2021.

Капитан «альбиселесте» отличился дублем и результативной передачей. Для 34-летнего футболиста это была 148-я игра в составе сборной Аргентины. Таким образом, Месси побил рекорд своего бывшего партнёра по «Барселоне» (147 матчей).

В четвертьфинале Кубка Америки Аргентина сыграет против Эквадора.

Lionel Messi sits alone at the top 🔝 pic.twitter.com/UANqPBEyfo