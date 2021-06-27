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Италия установила новый рекорд среди сборных по длительности сухой серии

сегодня, 00:11
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия2 : 1Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияЗакончился в доп. время

Сборная Италии играет дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Австрии.

Итальянцы не пропускают уже на протяжении 1144 минуты (из них 963 минуты на счету Джанлуиджи Доннаруммы), что является новым рекордом на уровне сборных. Ранее это достижение также принадлежало сборной Италии. С 1972 по 1974 год Дино Дзофф не пропускал 1143 минуты.

Последний раз сборная Италии проигрывала сборной Австрии в 1960 году.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 00:40
и такой тупой мяч пропустили)
Землянин
Землянин
сегодня в 00:27, ред.
Ну вот и сказочке конец. Пошёл новый отсчёт с 0.
Но если Италия пойдёт дальше, все равно пропустила бы от топ Сборных, халява закончилась
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:24
Молодцы ребятушки !!!
Землянин
Землянин
сегодня в 00:13
Сухари
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