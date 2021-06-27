Италия установила новый рекорд среди сборных по длительности сухой серии

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сегодня, 00:11

Сборная Италии играет дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Австрии.

Итальянцы не пропускают уже на протяжении 1144 минуты (из них 963 минуты на счету ), что является новым рекордом на уровне сборных. Ранее это достижение также принадлежало сборной Италии. С 1972 по 1974 год не пропускал 1143 минуты.

Последний раз сборная Италии проигрывала сборной Австрии в 1960 году.