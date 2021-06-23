Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за сборную

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вчера, 23:26

Нападающий сборной Португалии отметился дублем в матче с Францией.

Таким образом, на счету форварда за национальную команду теперь 109 голов. Это повторение мирового рекорда, столько уже у экс-игрока сборной Ирана .

🏆 Most goals scored in men's international football — 1⃣0⃣9⃣



🇮🇷 Ali Daei

🇵🇹 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼 pic.twitter.com/cbms1oAPHd — WhoScored.com (@WhoScored) June 23, 2021