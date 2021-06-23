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Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за сборную

вчера, 23:26
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился дублем в матче с Францией.

Таким образом, на счету форварда за национальную команду теперь 109 голов. Это повторение мирового рекорда, столько уже у экс-игрока сборной Ирана Али Даеи.

В этом матче Роналду установил рекорд по голам на Евро и ЧМ.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:34
109 голов за сбоную-ещё один гол и Роналду станет лучшим бомбардиром сборных в истории плюс он
Лучший бомбардир чемпионатов Европы
Лучший бомбардир лиги чемпионов
Короче не буду перечислять где он лучший (почти везде)
Скажу одно,специально для хейтеров Криштьяну-в сборной он не досягаем для Месси,просто разные уровни!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:25, ред.
Нападающий, который в 36 лет играет за свою сборную, достойный уважение, это, как минимум!

Капитан сборной Португалии, лучший бомбардир, наибольшее количество игр за сборную!

P.S. Респект К.Роналду!
Futurista
Futurista ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 00:23
Пенальти еще забить надо)...вон испанцы 5 подряд не забили...рекорд...
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 00:21
Красава, дубль с пенальти. Такими темпами ещё 50 сверху наколотит)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:20
Рон красавчик в 36 лет лучший бомбардир Евро, тащит свою сборную к еще одной победе на Евро. Просто лучший!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:19
А ведь он ещё поиграет
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 00:11
Думаю это не предел!
txvw4nyrn53j
txvw4nyrn53j
сегодня в 00:09
Во втором тайме Роналду не мог даже бегать,35 лет,устал,если наблюдали он ничего не делал на поле,португалы можно сказать играли в 10м.
Рон видит,что от него нет пользы но не предлагает заменить его,ждал 3 пенальти.
RR117
RR117
сегодня в 00:06
Персофаны Месси:
Роналду из 11 голов, 4 забил Венгрии.

Сборную Венгрию не могут обыграть действующие чемпионы мира сб. Франции и вице-чемпионы сб. Германии!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:05
Это великий рекорд
Rex04
Rex04
сегодня в 00:04
Пеналдо..😀😀😀
Rex04
Rex04
сегодня в 00:03
109 голов из них 100 с пенальти 😀…
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 23:57
Великий спортсмен и футболист
Dobermаn
Dobermаn
вчера в 23:56
Гомик из аргентины тоже рекорды ставит.6-7 матчей подряд не может Чили обыграть🤣🤣🤣
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:53
Рон красавчик, и это ещё совсем не окончание его рекордов !!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:41
Его супруга донья Пробирка,рыдает от счастья.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 23:39
Еше одну пенечку нарисуют на евро и будет первым
karnager
karnager ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:37, ред.
а уровень газона, его состав, размер мяча, поля, рост и вес игроков, которые играли против иранца и португальца не интересно сравнить? еще можно погодные условия, когда и кто забивал, что перед игрой ел каждый игрок и и т.д. Аналитик ты наш
drug01
drug01
вчера в 23:34
Молодец игра просто супер
Gelious
Gelious
вчера в 23:34
БРАВО!!! Великий Криштиану Роналду. Продолжай творить историю.
Futurista
Futurista
вчера в 23:33
Если еще остались не побитые рекорды Португалия не проиграет)....
Cat01
Cat01
вчера в 23:32
Это будет не последний рекорд
G.O.A.T
G.O.A.T
вчера в 23:32
с пеналду
beefs
beefs
вчера в 23:28
надо же, Рон еще нашел какой рекорд побить...
Elliada
Elliada
вчера в 23:28
Хочется увидеть статистику иранца и Роналду. Сколько игр, сколько голевых, сколько с пенальти
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