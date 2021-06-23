Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился дублем в матче с Францией.
Таким образом, на счету форварда за национальную команду теперь 109 голов. Это повторение мирового рекорда, столько уже у экс-игрока сборной Ирана Али Даеи.
🏆 Most goals scored in men's international football — 1⃣0⃣9⃣— WhoScored.com (@WhoScored) June 23, 2021
🇮🇷 Ali Daei
🇵🇹 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼 pic.twitter.com/cbms1oAPHd
В этом матче Роналду установил рекорд по голам на Евро и ЧМ.
Лучший бомбардир чемпионатов Европы
Лучший бомбардир лиги чемпионов
Короче не буду перечислять где он лучший (почти везде)
Скажу одно,специально для хейтеров Криштьяну-в сборной он не досягаем для Месси,просто разные уровни!
Лучший бомбардир чемпионатов Европы
Лучший бомбардир лиги чемпионов
Короче не буду перечислять где он лучший (почти везде)
Скажу одно,специально для хейтеров Криштьяну-в сборной он не досягаем для Месси,просто разные уровни!
Капитан сборной Португалии, лучший бомбардир, наибольшее количество игр за сборную!
P.S. Респект К.Роналду!
Капитан сборной Португалии, лучший бомбардир, наибольшее количество игр за сборную!
P.S. Респект К.Роналду!
Рон видит,что от него нет пользы но не предлагает заменить его,ждал 3 пенальти.
Рон видит,что от него нет пользы но не предлагает заменить его,ждал 3 пенальти.
Роналду из 11 голов, 4 забил Венгрии.
Сборную Венгрию не могут обыграть действующие чемпионы мира сб. Франции и вице-чемпионы сб. Германии!
Роналду из 11 голов, 4 забил Венгрии.
Сборную Венгрию не могут обыграть действующие чемпионы мира сб. Франции и вице-чемпионы сб. Германии!