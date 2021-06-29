«Спартак» проиграл «Нефтчи» в первом матче под руководством Витории

В товарищеском матче «Спартак» проиграл азербайджанскому «Нефтчи».
«Спартак» — «Нефтчи» — 1:2 (1:2)
Гол «Спартака»: Игнатов 44.
«Спартак» (стартовый состав): Максименко, Ещенко, Жиго, Кутепов, Айртон, Тимофеев, Хендрикс, Глушенков, Игнатов, Мирзов, Мелкадзе
Наш состав на второй тайм 🔴⚪#СпартакНефтчи ⚽ pic.twitter.com/jyLoES37FP— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 29, 2021
ГОЛ! Михаил Игнатов забил после подачи Максима Глушенкова – 1:1 🔥#СпартакНефтчи ⚽ pic.twitter.com/jBHLaH16fc— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 29, 2021
Недавно «Локомотив» обыграл «Жилину» в товарищеском поединке.
Самый популярный клуб страны, как бы ни ныли хейтеры =)
Самый популярный клуб страны, как бы ни ныли хейтеры =)