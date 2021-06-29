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«Спартак» проиграл «Нефтчи» в первом матче под руководством Витории

29 июня 2021, 20:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)НефтчиМатч завершен

В товарищеском матче «Спартак» проиграл азербайджанскому «Нефтчи».

«Спартак» — «Нефтчи» — 1:2 (1:2)

Гол «Спартака»: Игнатов 44.

«Спартак» (стартовый состав): Максименко, Ещенко, Жиго, Кутепов, Айртон, Тимофеев, Хендрикс, Глушенков, Игнатов, Мирзов, Мелкадзе

Недавно «Локомотив» обыграл «Жилину» в товарищеском поединке.

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Источник: soccer.ru Фото: твиттер «Спартака»
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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 11:55
Нефтчи - это серьезный соперник, тут ничего удивительного
В_МЯСО
В_МЯСО
вчера в 09:50
Как же радует, что пост про товарняк Спартака собирает комментов больше чем подавляющее большинство постов про Евро =)
Самый популярный клуб страны, как бы ни ныли хейтеры =)
Давайте думать
Давайте думать ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 09:07
Рая Виктория)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 01:14
Это был не день Педро Роши.
kust07
kust07
вчера в 00:04
На дворе Евро 20 а эти новости Спартака только мешают прочтению других новостей
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed
29 июня в 23:52
Ничего удивительного
SAFqwer
SAFqwer
29 июня в 23:33
Результат конечно ни на что не влияет....Ну а так старт перспективный))) Особенно учитывая, что соперник из топовых....типа Юве или МЮ)))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
29 июня в 23:09
Состав топовый, результат закономерный. Верим в Вику.
pomor45
pomor45 ответ makkie (раскрыть)
29 июня в 22:58
В Спартаке все после Карреры начинали с построения своего футбола и уходили так и не построив.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
29 июня в 22:56
ждем заявления федуна о снятии с товарняков
ABir
ABir
29 июня в 22:35
Под нагрузкой играли , да и без сборников. Не следует придавать слишком много внимания товарнякам
karnager
karnager
29 июня в 22:03
Уволить к чертям
An Jo
An Jo
29 июня в 21:56
Жалкое было зрелище.
Союзник противников
Союзник противников
29 июня в 21:47
Так при старте со дна результат работы будет выглядеть лучше!
VeniaminS
VeniaminS
29 июня в 21:47
Ну что то слабовато
протон1
протон1
29 июня в 21:45
нефчи помню семин тренировал. а у нас футбол ни какой. а король то голый.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
29 июня в 21:45
Совсем не сенсанция
zooveterinar
zooveterinar
29 июня в 21:44
До лиги чемп.надеюсь не доползут в квалификации,и будут спартаковцы делать из Витории, просто Викторию!!!
Хиромант
Хиромант
29 июня в 21:40
Молодцы! Усыпляем бдительность Европы перед ЕК!
ЮЗИК
ЮЗИК
29 июня в 21:39
Всё как обы
zooveterinar
zooveterinar ответ Cat01 (раскрыть)
29 июня в 21:37
Иммеется ввиду основные проигрыши!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
29 июня в 21:35
в твоем комменте радует то, что на одного Васина у Спартака два Кутепова(правда второй Ещенко). А ты особо не переживай. Все возможно.
stanichnik
stanichnik
29 июня в 21:34
За одного битого - двух небитых дают! Сделают работу над ошибками и в следующем матче оправдают ожидания болельщиков.
nikoladolgov
nikoladolgov
29 июня в 21:29
Ну вот уже азерам начали проигрываать ....
oFANATo
oFANATo
29 июня в 21:25
Первый блин комом.....Виттория пока не торт.
valt134
valt134
29 июня в 21:24
С почином!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
29 июня в 21:23
Хорошее начало!!!!!!
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
29 июня в 21:10
Надо было Соккеру подчеркнуть что проиграл именно "под руководством Витории" ))) срач обеспечен...
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
29 июня в 21:09
    LOpp
    LOpp
    29 июня в 21:07
    Ближайшего резерва в Спартаке просто нет, есть 11-13 футболистов для РПЛ и все.
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