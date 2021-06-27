ЦСКА обыграл австрийский клуб

ЦСКА одержал победу в товарищеском матче с австрийским КСВ-1919.
ЦСКА — КСВ-1919 — 1:0
Гол: Марадишвили 79.
ПФК ЦСКА: Акинфеев (Боков, 46), Карпов, Васин (Набабкин, 46), Марадишвили (Пряхин, 46), Конюхов (Обляков, 69), Обляков (Аванесян, 46), Ахметов (Марадишвили, 69), Бохинен (Галоян, 46), Эджуке (Тикнизян, 46), Чалов (Яковлев, 46), Шкурин (Н'Диайе, 69).
Недавно «армейцы» одержали еще одну победу.
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Что, у нас в команде уже ДВА Облякова?
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Что, у нас в команде уже ДВА Облякова?