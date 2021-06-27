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ЦСКА обыграл австрийский клуб

27 июня 2021, 22:01

ЦСКА одержал победу в товарищеском матче с австрийским КСВ-1919.

ЦСКА — КСВ-1919 — 1:0

Гол: Марадишвили 79.

ПФК ЦСКА: Акинфеев (Боков, 46), Карпов, Васин (Набабкин, 46), Марадишвили (Пряхин, 46), Конюхов (Обляков, 69), Обляков (Аванесян, 46), Ахметов (Марадишвили, 69), Бохинен (Галоян, 46), Эджуке (Тикнизян, 46), Чалов (Яковлев, 46), Шкурин (Н'Диайе, 69).

Недавно «армейцы» одержали еще одну победу.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Красноморец
Красноморец ответ stanichnik (раскрыть)
28 июня в 14:02
Это конечно хорошо, но не привьёт ли это расслабленность в победах над несильными соперниками, а потом ужас во встречах с сильными командами?
1-я конная
1-я конная ответ cska1948 (раскрыть)
28 июня в 10:52
Обратная замена - это же товарищеский. В первом матче Чалова после первого заменили, потом опять выпустили - и он 2 гола забил
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
28 июня в 10:39
Окружают !!!)))))
cska1948
cska1948
28 июня в 10:09, ред.
А где Фукс?!
cska1948
cska1948
28 июня в 10:09
"Конюхов (Обляков, 69), Обляков (Аванесян, 46)"
------------------
Что, у нас в команде уже ДВА Облякова?
blitz
blitz
27 июня в 23:58
Потренировались на Австрийском клубе.
SHMEL258
SHMEL258
27 июня в 23:01
Размялись и то хорошо, а выиграли- ещё лучше.
beefs
beefs
27 июня в 22:57
ЦСКА готовится к сезону...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 июня в 22:27
Молодцы!
GrimlocK
GrimlocK
27 июня в 22:22
а толку то, если в рпл идет нестабильная игра....
stanichnik
stanichnik
27 июня в 22:20
Березуцкий начинает прививать своим подоречным психологию победителей.
Ironigor
Ironigor
27 июня в 22:17
Молодой коллектив с ПОБЕДОЙ ЦСКА !!!
1-я конная
1-я конная ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
27 июня в 22:07
Это да, но нет Чалова на поле - моментов 0. При всей "непрухе" Феди он делает дофига работы в созидании команды
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 июня в 22:02
Марадишвили забил,молодчик!
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