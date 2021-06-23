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ЦСКА обыграл «Нойштадт» в контрольном матче

вчера, 21:48
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб НойштадтНойштадтВчера в 19:00 Не начался

ЦСКА победил «Нойштадт» в контрольном матче.

ЦСКА — «Нойштадт» — 3:1 (0:1)

Голы ЦСКА: Чалов, 49, 51, Шкурин, 79

Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Легией».

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Источник: Твиттер ФК ЦСКА
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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:11
Надо было Чалова на Евро брать,монстр!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:37
Главное – без травм.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:05
Не показательно , соперник слабоват.
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 22:01
Хоть на тренировке Звезда коней забил два)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:56
ОЧЕРЕДНОЙ ТОВАРНЯЧОК СЫГРАН...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:51
Чалов- герой !!!)
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