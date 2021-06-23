ЦСКА обыграл «Нойштадт» в контрольном матче

ЦСКА победил «Нойштадт» в контрольном матче.
ЦСКА — «Нойштадт» — 3:1 (0:1)
Голы ЦСКА: Чалов, 49, 51, Шкурин, 79
Состав армейцев на матч против команды Винер-Нойштадт! #ЦСКАвАвстрии pic.twitter.com/7m8SkPTRrh— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 23, 2021
Второй тайм начинается, и у армейцев несколько замен— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 23, 2021
Вышли Шайхутдинов, Тикнизян, Ахметов, Карпов, Васин, Эджуке, Чалов, Яковлев
Ушли Акинфеев, Н'Диайе, Конюхов, Набабкин, Марадишвили, Бохинен, Обляков, Шкурин
Обратные замены.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 23, 2021
Вернулись на поле Шкурин, Н'Диайе и Конюхов
Ушли Аванесян, Галоян и Пряхин
Армейцы одерживают победу в первом товарищеском матче на сборах #ЦСКАвАвстрии! pic.twitter.com/VHjfZFOkh0— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 23, 2021