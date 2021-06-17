Сборная Италии стала первой командой, вышедшей в плей-офф Евро-2020

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17 июня 2021, 00:15

Сборная Италии разгромила национальную команду Швейцарии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы со счётом 3:0.

Итальянская команда набрала 6 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы А. Таким образом, «Скуадра Адзурра» досрочно вышла в плей-офф Евро-2020.

Итальянская команда стала первой сборной, пробившейся в плей-офф турнира.

Ранее защитник Джорджо Кьеллини стал рекордсменом сборной Италии по числу матчей на Евро.