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Сборная Италии стала первой командой, вышедшей в плей-офф Евро-2020

17 июня 2021, 00:15
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия3 : 0Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Сборная Италии разгромила национальную команду Швейцарии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы со счётом 3:0.

Итальянская команда набрала 6 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы А. Таким образом, «Скуадра Адзурра» досрочно вышла в плей-офф Евро-2020.

Итальянская команда стала первой сборной, пробившейся в плей-офф турнира.

Ранее защитник Джорджо Кьеллини стал рекордсменом сборной Италии по числу матчей на Евро.

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Action
17 июня в 07:21
Крепкий коллектив, без супер звезд
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июня в 01:37
Молодцы, третью игру тоже нужно выиграть!
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня в 00:45
Как то уж очень легко все у итальянцев получается. По три забивают, так еще кучу моментов не реализовали. Не знаю как дальше сложится их судьба на Евро, но пока они радуют своей игрой. Легко то с ними никому уж точно не будет. Теперь ждем на кого они попадут в 1\8, все же жребий может сыграть немаловажную роль в успехе любой команды.
Италию с победой.
Всем здоровья.
1bear
1bear
17 июня в 00:31
Браво!!!итальянцы - главные претенденты на победу!!!
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