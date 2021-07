Бывший капитан «Реала» в своём инстаграме поделился видео, на котором он поддерживает сборную Испании в матче 1/4 финала Евро-2020 против сборной Швейцарии.

Рамос не отправился на чемпионат Европы по решению главного тренера испанцев Луиса Энрике.