От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

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вчера, 13:00

Предлагаем посмотреть на самые удивительные наряды болельщиков на Евро.

На турнире сыграно более половины матчей, это подходящий момент, чтобы вспомнить самых зрелищных поклонников футбола. Болельщикам впервые за долгое время разрешили посетить стадионы, поэтому многие воспользовались возможностью эффектно сходить матчи Евро.

Группа А

Италия

Этот изысканный головной убор в стиле спагетти дополнен соусом болоньезе, листьями базилика и столовыми приборами.

Уэльс

Мы можем только надеяться, что через эти толстые очки поклонники Уэльса не смогли увидеть вылет своей команды от Дании.

Швейцария

Швейцарские фанаты решили надеть на себя костюмы в виде коров.

Турция

Болельщики из Турции приехали на Евро-2020 в костюмах гладиаторов. Соперники были беспощадны к футболистам из этой страны.

Группа B

Бельгия

Вероятно, этот болельщик мотивировал Эдена Азара на успехи. Где бургеры, там и картошка-фри!

Дания

Классический датский викинг с неоднозначной бородой.

Финляндия

Эти двое ребят сделали не самые стильные прически, но смогли оказаться в нашей подборке.

Россия

Забавно, что во всем мире считают, что этот мужчина сделал костюм доктора Роботника (враг ежика Соника)... Эх, не смотрел Запад «Деревню дураков»! Впрочем, наша сборная спойлернула этот юмористический сериал своей игрой на турнире.

Группа С

Нидерланды

Голландские фанаты решили сделать костюмы льва (символа сборной). Выбираем вот этого мужчину.

Австрия

Этот австрийский фанат выглядел как альпийский джентльмен, он украсил свою любимую тирольскую шляпу красными и белыми лентами.

Украина

Страна славится красотой своих женщин, нельзя упустить эту возможность.

Северная Македония

Красный и золотой цвета с гордостью носили фанаты Северной Македонии на своем первом крупном турнире, а этот фанат сделал еще один шаг вперед, создав захватывающую комбинацию из кепки, платка, золотого медальона и крашеных усов. Согласитесь, что он похож на Висенте Дель Боске?

Группа D

Англия

Харри Магуайр пропустил первые две игры своей команды, но его присутствие ощущалось на трибунах.

Хорватия

Водное поло настолько популярно в Хорватии, что защитные головные уборы перешли на футбольные поля.

Чехия

Эти креативные чешские болельщики представили самые патриотичные защитные маски на турнире.

Шотландия

Вы когда-нибудь слышали «Yes Sir, I Can Boogie», сыгранную на аккордеоне?

Группа E

Швеция

Эти женщины явно на большого любителя. Интересно, с ними пытались познакомиться на улицах Санкт-Петербурга?

Испания

Смелый и безрассудный болельщик из Испании решил, что вот такой костюм Пикачу идеально подойдет для просмотра футбольного матча в севильскую жару.

Словакия

Болельщики этой сборной были не слишком креативны, но кого-то из них нужно было включить в нашу подборку.

Польша

Этот парень похож на миллиардера Сильвестра Андреевича из сериала «Универ».

Группа F

Франция

Форварда ПСЖ Килиана Мбаппе часто сравнивают с черепашкой-ниндзя, разве не повод сделать такие костюмы?

Германия

Учитывая высокие температуры в Мюнхене на Евро-2020, стоить отметить приверженность стилю человека, готового просидеть всю игру в кожаных шортах. Но до Пикачу ему, разумеется, очень далеко.

Португалия

Красный. Зеленый. Отсутствие других вариантов.

Венгрия

Болельщики сборной Венгрии не выделялись на матчах своей команды. Но с учетом того, что на стадионе в Будапеште был полный аншлаг, то нельзя не отметить настоящее море красных, белых и зеленых флагов.

Пишите в комментариях, кто из этих креативных болельщиков вам понравился больше остальных.