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От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

вчера, 13:00
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Предлагаем посмотреть на самые удивительные наряды болельщиков на Евро.

На турнире сыграно более половины матчей, это подходящий момент, чтобы вспомнить самых зрелищных поклонников футбола. Болельщикам впервые за долгое время разрешили посетить стадионы, поэтому многие воспользовались возможностью эффектно сходить матчи Евро.

Группа А

Италия

Этот изысканный головной убор в стиле спагетти дополнен соусом болоньезе, листьями базилика и столовыми приборами.

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Уэльс

Мы можем только надеяться, что через эти толстые очки поклонники Уэльса не смогли увидеть вылет своей команды от Дании.

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Швейцария

Швейцарские фанаты решили надеть на себя костюмы в виде коров.

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Турция

Болельщики из Турции приехали на Евро-2020 в костюмах гладиаторов. Соперники были беспощадны к футболистам из этой страны.

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Группа B

Бельгия

Вероятно, этот болельщик мотивировал Эдена Азара на успехи. Где бургеры, там и картошка-фри!

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Дания

Классический датский викинг с неоднозначной бородой.

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Финляндия

Эти двое ребят сделали не самые стильные прически, но смогли оказаться в нашей подборке.

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Россия

Забавно, что во всем мире считают, что этот мужчина сделал костюм доктора Роботника (враг ежика Соника)... Эх, не смотрел Запад «Деревню дураков»! Впрочем, наша сборная спойлернула этот юмористический сериал своей игрой на турнире.

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Группа С

Нидерланды

Голландские фанаты решили сделать костюмы льва (символа сборной). Выбираем вот этого мужчину.

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Австрия

Этот австрийский фанат выглядел как альпийский джентльмен, он украсил свою любимую тирольскую шляпу красными и белыми лентами.

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Украина

Страна славится красотой своих женщин, нельзя упустить эту возможность.

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Северная Македония

Красный и золотой цвета с гордостью носили фанаты Северной Македонии на своем первом крупном турнире, а этот фанат сделал еще один шаг вперед, создав захватывающую комбинацию из кепки, платка, золотого медальона и крашеных усов. Согласитесь, что он похож на Висенте Дель Боске?

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Группа D

Англия

Харри Магуайр пропустил первые две игры своей команды, но его присутствие ощущалось на трибунах.

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Хорватия

Водное поло настолько популярно в Хорватии, что защитные головные уборы перешли на футбольные поля.

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Чехия

Эти креативные чешские болельщики представили самые патриотичные защитные маски на турнире.

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Шотландия

Вы когда-нибудь слышали «Yes Sir, I Can Boogie», сыгранную на аккордеоне?

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Группа E

Швеция

Эти женщины явно на большого любителя. Интересно, с ними пытались познакомиться на улицах Санкт-Петербурга?

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Испания

Смелый и безрассудный болельщик из Испании решил, что вот такой костюм Пикачу идеально подойдет для просмотра футбольного матча в севильскую жару.

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Словакия

Болельщики этой сборной были не слишком креативны, но кого-то из них нужно было включить в нашу подборку.

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Польша

Этот парень похож на миллиардера Сильвестра Андреевича из сериала «Универ».

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Группа F

Франция

Форварда ПСЖ Килиана Мбаппе часто сравнивают с черепашкой-ниндзя, разве не повод сделать такие костюмы?

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Германия

Учитывая высокие температуры в Мюнхене на Евро-2020, стоить отметить приверженность стилю человека, готового просидеть всю игру в кожаных шортах. Но до Пикачу ему, разумеется, очень далеко.

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Португалия

Красный. Зеленый. Отсутствие других вариантов.

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Венгрия

Болельщики сборной Венгрии не выделялись на матчах своей команды. Но с учетом того, что на стадионе в Будапеште был полный аншлаг, то нельзя не отметить настоящее море красных, белых и зеленых флагов.

От гигантского Пикачу до черепашек-ниндзя. Самые безумные костюмы фанатов на Евро-2020

Пишите в комментариях, кто из этих креативных болельщиков вам понравился больше остальных.

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Betman
Betman
сегодня в 11:43
Усатый клоун... xм, да это ж тренер сборной России, лол.
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 17:49
Македонца надо подписать
" Впрочем это уже совсем другая история.

Главный голландский болельщик уже умер , которому Ван Перси бронзовую медаль подарил.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:33
Деревня дураков это про нашу сборную.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:58
забавная подборка. Наш больше всех понравился
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 14:05
Гашучаро вылезло из под слоя сала.
dimagas2
dimagas2
вчера в 13:41
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 13:18
    Российская деревня дураков понравилась!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 13:06
    Спасибо за подборку!!!!
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