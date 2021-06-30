ЦСКА не пустит болельщиков на домашние матчи без QR-кода

Пресс-служба ЦСКА рассказала о допуске болельщиков на домашние матчи команды в грядущем сезоне.
Уважаемые болельщики! Напоминаем вам, что свободная продажа абонементов, как и было запланировано, стартует завтра.
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с указом Мэра Москвы посещение спортивных мероприятий в Москве с 28 июня осуществляется при условии наличия у посетителей QR-кода.
Таким образом, до момента каких-либо возможных изменений в действующем указе к началу нового сезона проход зрителей в сектора стадиона будет осуществляться по QR-коду, в том числе и тех, кто уже продлил свой абонемент. Проверка QR-кода будет происходить в досмотровой зоне.
QR-код можно получить в электронной медицинской карте, на порталах mos.ru и emias.info, на едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус».
Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном введении системы Fan ID в России.
ТАК О КАКИХ ПРИВИВКАХ РЕЧЬ? В ЭТИХ ПРИВИВКАХ СОДЕРЖИТСЯ "ДОБИВАНИЕ"
КОМ УСЛУГИ ОТМЕНИ. ЗАРПЛАТЫ УВЕЛИЧЬ! А ТО ТОЛЬКО ВСЕ ДОРОЖАЕТ И УЖЕСТОЧАЕТСЯ. ВИТАМИН Б12 ВЕРНУТЬ-КОТОРЫЙ ПРОПАЛ С ПРОИЗВОДТВА КАК НАЧАЛАСЬ ЭПИДЕМИЯ ПРОТИВ НАСЕЛЕНИЯ.
ТАК О КАКИХ ПРИВИВКАХ РЕЧЬ? В ЭТИХ ПРИВИВКАХ СОДЕРЖИТСЯ "ДОБИВАНИЕ"
КОМ УСЛУГИ ОТМЕНИ. ЗАРПЛАТЫ УВЕЛИЧЬ! А ТО ТОЛЬКО ВСЕ ДОРОЖАЕТ И УЖЕСТОЧАЕТСЯ. ВИТАМИН Б12 ВЕРНУТЬ-КОТОРЫЙ ПРОПАЛ С ПРОИЗВОДТВА КАК НАЧАЛАСЬ ЭПИДЕМИЯ ПРОТИВ НАСЕЛЕНИЯ.
- Всем поголовно прививки (иначе доступ кругом закрыт!)
- Что же будет следующим шагом??? Страшно представить...
- Скажете "ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ"! В гробу я видал такую заботу! Средняя зарплата в Москве и у нас в деревне отличается 20-30 раз, (а то и больше) - а цены на табак и алкоголь одинаковые для всех! Нормально???
Кто-то "бесится с жиру" от переизбытка денег; шатается по всему миру и завозит в Россию всё новые и новые штамы КоВи: а кто-то еле-еле сводит концы с концами, читает вот такие новости, и от безысходности пишет вот такие комментарии...
- Всем поголовно прививки (иначе доступ кругом закрыт!)
- Что же будет следующим шагом??? Страшно представить...
- Скажете "ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ"! В гробу я видал такую заботу! Средняя зарплата в Москве и у нас в деревне отличается 20-30 раз, (а то и больше) - а цены на табак и алкоголь одинаковые для всех! Нормально???
Кто-то "бесится с жиру" от переизбытка денег; шатается по всему миру и завозит в Россию всё новые и новые штамы КоВи: а кто-то еле-еле сводит концы с концами, читает вот такие новости, и от безысходности пишет вот такие комментарии...