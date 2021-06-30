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ЦСКА не пустит болельщиков на домашние матчи без QR-кода

вчера, 18:12

Пресс-служба ЦСКА рассказала о допуске болельщиков на домашние матчи команды в грядущем сезоне.

Уважаемые болельщики! Напоминаем вам, что свободная продажа абонементов, как и было запланировано, стартует завтра.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с указом Мэра Москвы посещение спортивных мероприятий в Москве с 28 июня осуществляется при условии наличия у посетителей QR-кода.

Таким образом, до момента каких-либо возможных изменений в действующем указе к началу нового сезона проход зрителей в сектора стадиона будет осуществляться по QR-коду, в том числе и тех, кто уже продлил свой абонемент. Проверка QR-кода будет происходить в досмотровой зоне.

QR-код можно получить в электронной медицинской карте, на порталах mos.ru и emias.info, на едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус».

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном введении системы Fan ID в России.

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Все комментарии
доктоР7
доктоР7
сегодня в 11:49, ред.
Вот и дожили до цифро-вакцино-фашизма. Хоть я и вакцинирован, но никто не отвечает за то, что произойдёт с моим организмом из-за введёной мне , неиспытанной толком жижи. Что будет через год, через два года, через пять лет?
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 09:06
А матчи Канделаки ТВ будет показывать или нет? Или на платном скажут смотреть наших недофутболеров?
Mi6
Mi6
сегодня в 08:53
На футболе от Гинера-Бабаева нечего делать
dok66
dok66
сегодня в 08:38
В сегодняшних условиях это правильное решение ! Хоть как то минимизировать распространение заразы . Пускай лучше придет на 1000 человек меньше , чем вообще никто не придет (запрет на зрителей лучше ?) . Вспомните что произошло в Италии в прошлом году после матча ЛЧ ! Италия просто утонула в смертях !
112910415
112910415
сегодня в 07:33
сложно будет с посещаемостью
Дрючик 76
Дрючик 76 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 01:47
Думаю едру в сентябре конец!
зигзаг
зигзаг
сегодня в 01:46, ред.
ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ВИРУС СОЗДАН В ЛАБОРАТОРИЯХ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

ТАК О КАКИХ ПРИВИВКАХ РЕЧЬ? В ЭТИХ ПРИВИВКАХ СОДЕРЖИТСЯ "ДОБИВАНИЕ"

КОМ УСЛУГИ ОТМЕНИ. ЗАРПЛАТЫ УВЕЛИЧЬ! А ТО ТОЛЬКО ВСЕ ДОРОЖАЕТ И УЖЕСТОЧАЕТСЯ. ВИТАМИН Б12 ВЕРНУТЬ-КОТОРЫЙ ПРОПАЛ С ПРОИЗВОДТВА КАК НАЧАЛАСЬ ЭПИДЕМИЯ ПРОТИВ НАСЕЛЕНИЯ.
Дрючик 76
Дрючик 76 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 01:46
Откуда инфа?Соловей ТВ?
valt134
valt134
сегодня в 00:56
На позапрошлой неделе мамина соседка сделала прививку, а на прошлой неделе её схоронили. Ей было около 60-ти. Дочь в тюрьме. Остался муж-инвалид и двое внучат.
Blaugrana97
Blaugrana97 ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 00:12
    Blaugrana97
    Blaugrana97
    сегодня в 00:12
      ABir
      ABir
      вчера в 23:49
      Теперь пустые трибуны обеспечены. Осталось вести QR на подключение Матч-Премьер и НТВ-плюс
      Илья Пыркин
      Илья Пыркин
      вчера в 23:46
      Ну так это выбор каждого, болеть ему сильно или нет, выйти из окна или нет) Я меньше недели болел, просто температура 37,8 и все. Зависит от иммунитета, если правильно кушаешь, витамины пьёшь, и спортом занимаешься, то все будет хорошо и так!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Илья Пыркин (раскрыть)
      вчера в 23:43
      Потому, что вероятность заболеть тяжело у непривитых намного выше, чем у привитых. Привитые, если и болеют , то легко и обычно несколько дней, а непривитые месяц- полтора могут
      Илья Пыркин
      Илья Пыркин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 23:35
      Просто я не понимаю почему привитым можно а не привитым нет? И те и те переносят вирус. А то как болеть будет пусть каждый сам решает, нужны ли ему антитела. Так что вакцина не снизит заболеваемость, максимум смертность, и то не факт!
      Илья Пыркин
      Илья Пыркин ответ Илья Пыркин (раскрыть)
      вчера в 23:33
      А если голова на плечах есть, то и в деревне можно бабло поднимать в 100 раз больше)
      Илья Пыркин
      Илья Пыркин ответ Хиромант (раскрыть)
      вчера в 23:32
      Так переезжай в Москву и зарабатывай в 20 раз больше, кто мешает?) Жаловаться все могут, а встать с дивана и идти к цели - не многие.
      Ministri Krasnodar
      Ministri Krasnodar
      вчера в 23:27, ред.
      У нас больниц нет , даже мазь от ушибов сами сделать не можем , а тут за пару месяцев они сообразили вакцину от коронавируса . Да мало того что придумали , ещё и о здоровье всех граждан решили побеспокоиться )) Это после тонн пальмого масла и ядерных отходов и Германии . Какие же наивные люди у нас в стране …
      Хиромант
      Хиромант
      вчера в 23:02
      - Всем надо бросить пить и курить (подняли цены на табак и алкоголь на заоблачную высоту!)

      - Всем поголовно прививки (иначе доступ кругом закрыт!)

      - Что же будет следующим шагом??? Страшно представить...

      - Скажете "ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ"! В гробу я видал такую заботу! Средняя зарплата в Москве и у нас в деревне отличается 20-30 раз, (а то и больше) - а цены на табак и алкоголь одинаковые для всех! Нормально???
      Кто-то "бесится с жиру" от переизбытка денег; шатается по всему миру и завозит в Россию всё новые и новые штамы КоВи: а кто-то еле-еле сводит концы с концами, читает вот такие новости, и от безысходности пишет вот такие комментарии...
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 22:36
      Вперед,на прививки!!!
      zooveterinar
      zooveterinar ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      вчера в 22:00
      Для создания нормальной вакцины уходит от восьми и более лет, а с применением детям вобще больше десяти лет, причем методика сорока летней давности и полугодовалой,тобиш настоящего времени фактически не изменилась, может только новые микроскопы,евро ремонт в лабораториях и т.п. Да еще эти вирусы гриппа ,они мутируют,дабы выжить каждые 2-3месяца,незнаю, что они колят людям,стоит только догадываться!!!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ YVG (раскрыть)
      вчера в 21:54
      А ты не в курсе, что с 18 лет можно.?
      zooveterinar
      zooveterinar ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 21:28
      Спорить с вами не буду кто поддержует эту ветеринарную процедуру,т.к. образование мне это позволяет,плюс профессионального стажа девять лет, но скажу одно время покажет кто и сколько выживет народу после этих сомнительных процедур!!! Людей жаль!!!
      YVG
      YVG ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 21:28
      А чего ж детей не привил?
      SHMEL
      SHMEL
      вчера в 21:27
      Абсолютно правильное и логичное решение, кто бы и что не говорил.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 21:24
      Друзья, товарищи, господа.! Это инициатива не Гинера, не Дюкова, и даже, прости господи, не Федуна! Это распоряжение Собянина. Мэр сказал-мэр сделал.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ YVG (раскрыть)
      вчера в 21:22
      Поясняю. Привитый может быть переносчиком инфекции от больного (не привитого) к детям , например (до 18 лет). Я сам , как привитый не заболею, или в крайнем случае легко, а домой детям принесу? Мне это не надо, а тебе?
      Absinthe2
      Absinthe2
      вчера в 21:22
        Parma1972
        Parma1972
        вчера в 21:20
        Среди привившихся Спутник- V москвичей разыграют три места на Ваганьковском кладбище🐵
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
        вчера в 21:19
        А на Открывашке, говорят нет сканера для считывания Q-R кода. Зарема вывела из строя, а иначе некого пускать будет.
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