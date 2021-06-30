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Пострадавший от украинцев российский фанат: «Мы же все едины»

вчера, 23:04
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаЗакончился в доп. время

Накануне на матче 1/8 финала Евро-2020 между Швецией и Украиной на трибуне с украинскими фанатами оказался болельщик в футболке сборной России.

Некоторым украинским болельщикам это не понравилось. Фаната российской команды избили, порвали ему футболку и отобрали флаг.

Оказалось, что этого болельщика зовут Денис Смоленский. Он рассказал об этом эпизоде.

Я приехал на матч, чтобы поддержать украинскую команду. Русские ведь тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Что происходило? Некоторым не понравилось, что я был с флагом. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось… И они начали избивать. У меня была разбита бровь.

Надо понимать, что это не политика, а футбол. Мой лучший друг — украинец. Другой лучший друг — поляк. Мы показываем, что политика должна оставаться политикой, а футбол — футболом.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

По итогам матча со Швецией сборная Украины пробилась в 1/4 финала турнира.

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