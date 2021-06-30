Украинские фанаты напали на болельщика в майке сборной России на матче Евро

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вчера, 13:51

В Сеть попало видео потасовки между болельщиками, которая произошла во время матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина.

На трибуне с украинскими фанатами оказался болельщик в футболке сборной России. Некоторым украинским болельщикам это не понравилось. Фаната российской команды избили, порвали ему футболку и отобрали флаг.

На кадрах видно, что за болельщика пытаются заступиться. В конце драки его окутали в украинский флаг.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

По итогам матча со Швецией сборная Украины пробилась в 1/4 финала турнира.