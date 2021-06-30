Украинские фанаты напали на болельщика в майке сборной России на матче Евро

В Сеть попало видео потасовки между болельщиками, которая произошла во время матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина.
На трибуне с украинскими фанатами оказался болельщик в футболке сборной России. Некоторым украинским болельщикам это не понравилось. Фаната российской команды избили, порвали ему футболку и отобрали флаг.
На кадрах видно, что за болельщика пытаются заступиться. В конце драки его окутали в украинский флаг.
Видео эпизода можно посмотреть здесь.
По итогам матча со Швецией сборная Украины пробилась в 1/4 финала турнира.