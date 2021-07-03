Контракт «Сочи» с Ангбаном подписан по схеме «2+1»

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03 июля 2021, 16:17

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что контракт с ивуарийским полузащитником французского «Метца» рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

«Сочи» в субботу объявил о подписании контракта с 24-летним Ангбаном. Полузащитник является воспитанником «Челси».