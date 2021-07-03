Контракт «Сочи» с Ангбаном подписан по схеме «2+1»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что контракт с ивуарийским полузащитником французского «Метца» Викторьеном Ангбаном рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.
«Сочи» в субботу объявил о подписании контракта с 24-летним Ангбаном. Полузащитник является воспитанником «Челси».
Условия по каждому футболисту непростые. Для того чтобы приехал хороший футболист, всегда ведется достаточно серьезная работа. По Ангбану у нас срок контракта — «2+1».
Мы еще работаем над [усилением] позиций, но над какими, говорить не буду. Сколько новичков стоит ждать? Трансферное окно еще открыто, работа ведется постоянно.
Кому это надо?
А новичку пожелаю удачи, Сочи ещё в еврокубках играть...
Кому это надо?
А новичку пожелаю удачи, Сочи ещё в еврокубках играть...