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Контракт «Сочи» с Ангбаном подписан по схеме «2+1»

03 июля 2021, 16:17

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что контракт с ивуарийским полузащитником французского «Метца» Викторьеном Ангбаном рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

«Сочи» в субботу объявил о подписании контракта с 24-летним Ангбаном. Полузащитник является воспитанником «Челси».

Условия по каждому футболисту непростые. Для того чтобы приехал хороший футболист, всегда ведется достаточно серьезная работа. По Ангбану у нас срок контракта — «2+1».

Мы еще работаем над [усилением] позиций, но над какими, говорить не буду. Сколько новичков стоит ждать? Трансферное окно еще открыто, работа ведется постоянно.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
03 июля в 16:42
Посмотрим что получится!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля в 16:27
Хорошо что не треплется языком про покупки. Хорошие трансферы проводятся в тишине. А то могут набежать конкуренты, взвентить цену или перехватить.
Кому это надо?
А новичку пожелаю удачи, Сочи ещё в еврокубках играть...
Ironigor
Ironigor
03 июля в 16:24
Очень интересно посмотреть что он из себя представляет. Удачи!!!
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