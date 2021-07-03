Сборная Дании впервые с 1992 года вышла в полуфинал Евро

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03 июля 2021, 21:12

Сборная Дании обыграла команду Чехии (2:1) в 1/4 финала Евро-2020.

Датская сборная сыграет в полуфинале чемпионата Европы впервые с 1992 года, в том розыгрыше они стали победителями турнира.

С тех пор датчане дважды не выходили на Евро (2008, 2016), трижды вылетали по итогам группового этапа (1996, 2000 и 2012) и один раз добирались до четвертьфинала (2004).

В полуфинале Дания встретится с победителем пары Украина — Англия.

Ранее в этой же встрече был установлен очередной рекорд чемпионатов Европы.