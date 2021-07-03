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Сборная Дании впервые с 1992 года вышла в полуфинал Евро

03 июля 2021, 21:12
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия1 : 2Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Сборная Дании обыграла команду Чехии (2:1) в 1/4 финала Евро-2020.

Датская сборная сыграет в полуфинале чемпионата Европы впервые с 1992 года, в том розыгрыше они стали победителями турнира.

С тех пор датчане дважды не выходили на Евро (2008, 2016), трижды вылетали по итогам группового этапа (1996, 2000 и 2012) и один раз добирались до четвертьфинала (2004).

В полуфинале Дания встретится с победителем пары Украина — Англия.

Ранее в этой же встрече был установлен очередной рекорд чемпионатов Европы.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
03 июля в 21:40
Так же как и Канада в хоккее - начала ни шатко ни валко, а после игры с Россией пошли всех кромсать))
Leha-ha50
Leha-ha50
03 июля в 21:37
Дания продолжает удивлять. Сегодня они были явно лучше чехов, хотя чехи и старались , и выглядели вполне неплохо. Но Дания смотрелась посолиднее - определенно.
David Young
David Young
03 июля в 21:20
Большое достижение, и заслуженное. Не удивлюсь если Дания выйдет в финал.
Q-J-G
Q-J-G
03 июля в 21:17
Очень интересная сборная, которая прибавляет от матча к матчу.
Смотреть матчи сборной Дании, это получать удовольствие.
Своей игрой, сборная Дании привлекает всё больше и больше болельщиков с каждым матчем!
stanichnik
stanichnik
03 июля в 21:16
Ждём теперь в финале.
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