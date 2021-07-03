Доннарумма никогда не пропускал за сборную Италии больше одного гола

Сборная Италии обыграла сборную Бельгии со счётом 2:1 и вышла в полуфинал Евро-2020.
Ворота итальянцев защищал Джанлуиджи Доннарумма. 22-летний голкипер выступает за национальную команду с 2016 года, за это время он провёл 31 матч, в которых никогда не пропускал больше одного гола.
При Доннарумме Италия установила новый рекорд среди сборных по длительности сухой серии.
Итальянцы опять порадовали своей агрессивной игрой и заслуженно победили.
Всем здоровья.
Итальянцы опять порадовали своей агрессивной игрой и заслуженно победили.
Всем здоровья.