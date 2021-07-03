Доннарумма никогда не пропускал за сборную Италии больше одного гола

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03 июля 2021, 00:34

Сборная Италии обыграла сборную Бельгии со счётом 2:1 и вышла в полуфинал Евро-2020.

Ворота итальянцев защищал . 22-летний голкипер выступает за национальную команду с 2016 года, за это время он провёл 31 матч, в которых никогда не пропускал больше одного гола.

При Доннарумме Италия установила новый рекорд среди сборных по длительности сухой серии.