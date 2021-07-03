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Доннарумма никогда не пропускал за сборную Италии больше одного гола

03 июля 2021, 00:34
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Сборная Италии обыграла сборную Бельгии со счётом 2:1 и вышла в полуфинал Евро-2020.

Ворота итальянцев защищал Джанлуиджи Доннарумма. 22-летний голкипер выступает за национальную команду с 2016 года, за это время он провёл 31 матч, в которых никогда не пропускал больше одного гола.

При Доннарумме Италия установила новый рекорд среди сборных по длительности сухой серии.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
03 июля в 01:42
У него все впереди
Ironigor
Ironigor
03 июля в 01:24
Джанлуиджи младший БУФФОНИЩЕ Доннарумма !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
03 июля в 01:08, ред.
Победа Италии не удивила. Моментов они создали поболе. Бельгийцы тоже имели неплохие моменты , но Джанлуиджи был на высоте. Бельгия хорошая команда , но Италия все же была лучше. Лукаку на Евро явно не блистал, научились играть против него. Очень хорош был Де Брюйне, но один в поле не воин, партнеры его явно выглядели слабее.
Итальянцы опять порадовали своей агрессивной игрой и заслуженно победили.
Всем здоровья.
BagioR
BagioR
03 июля в 00:54
Все еще впереди, взлеты и падения. Главное что бы Доннарумма стал для Италии тем же кем и Буффон. Надолго и надёжно.
David Young
David Young
03 июля в 00:51
Это великолепное достижение как лично Джанлуиджи Доннаруммы так и всей сборной Италии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля в 00:39
ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ КЛАССА...
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