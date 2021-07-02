Фройлер — первый игрок с 2000 года, который был удалён в 1/4 финала Евро

Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер получил красную карточку в матче 1/4 финала Евро-2020 против сборной Швейцарии.
Фройлер стал первым игроком, которого удалили в четвертьфинале чемпионата Европы после Георге Хаджи на Евро-2000.
Полузащитник швейцарцев Денис Закариа стал автором десятого автогола на нынешнем чемпионате Европы.
Красная карточка под очень большим вопросом...
Были и более жёсткие моменты на Евро, но красной не давали...
Красная карточка под очень большим вопросом...
Были и более жёсткие моменты на Евро, но красной не давали...