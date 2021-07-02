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Фройлер — первый игрок с 2000 года, который был удалён в 1/4 финала Евро

02 июля 2021, 20:58
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер получил красную карточку в матче 1/4 финала Евро-2020 против сборной Швейцарии.

Фройлер стал первым игроком, которого удалили в четвертьфинале чемпионата Европы после Георге Хаджи на Евро-2000.

Полузащитник швейцарцев Денис Закариа стал автором десятого автогола на нынешнем чемпионате Европы.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
02 июля в 21:11
Играл бы за сборную Испании, тогда бы не удалили...
Красная карточка под очень большим вопросом...
Были и более жёсткие моменты на Евро, но красной не давали...
112910415
112910415
02 июля в 21:06
А побеждать-то всё равно надо!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 июля в 21:02
С каждым может случиться!
sv_1969
sv_1969
02 июля в 20:59
Не повезло парню
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