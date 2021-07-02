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Италия установила личный рекорд результативности на чемпионатах Европы

02 июля 2021, 22:59
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Сборная Италии обыгрывает сборную Бельгии со счётом 2:1 после перерыва в матче 1/4 финала Евро-2020.

На нынешнем чемпионате Европы итальянцы забили уже 10 голов, что является новым рекордом результативности сборной на Евро. Последний раз Италия забивала больше голов на крупном турнире на чемпионате мира 2006 года. Тогда итальянцы выиграли трофей.

На Евро-2020 было забито больше автоголов, чем на всех предыдущих чемпионатах Европы вместе взятых.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ VeniaminS (раскрыть)
02 июля в 23:12
Добрый вечер.
Какой вам прислали размер?
VeniaminS
VeniaminS
02 июля в 23:08
Приз получил.Спасибо.Повнимателнее с размерами.
beefs
beefs
02 июля в 23:03
да, Италия в этом году жжет...
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