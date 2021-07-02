Италия установила личный рекорд результативности на чемпионатах Европы

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02 июля 2021, 22:59

Сборная Италии обыгрывает сборную Бельгии со счётом 2:1 после перерыва в матче 1/4 финала Евро-2020.

На нынешнем чемпионате Европы итальянцы забили уже 10 голов, что является новым рекордом результативности сборной на Евро. Последний раз Италия забивала больше голов на крупном турнире на чемпионате мира 2006 года. Тогда итальянцы выиграли трофей.

На Евро-2020 было забито больше автоголов, чем на всех предыдущих чемпионатах Европы вместе взятых.