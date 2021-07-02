Закариа стал автором 10-го автогола на Евро-2020

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02 июля 2021, 19:46

Полузащитник сборной Швейцарии отправил мяч в свои ворота в матче 1/4 финала Евро-2020 против сборной Испании.

Этот автогол стал десятым на нынешнем чемпионате Европы, что на один больше, чем было забито на всех пятнадцати предыдущих Евро вместе взятых (9).

Ранее голкипер сборной Польши Войцех Щесны стал первым вратарём в истории чемпионатов Европы, который забил автогол.