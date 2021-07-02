Закариа стал автором 10-го автогола на Евро-2020

Полузащитник сборной Швейцарии Денис Закариа отправил мяч в свои ворота в матче 1/4 финала Евро-2020 против сборной Испании.
Этот автогол стал десятым на нынешнем чемпионате Европы, что на один больше, чем было забито на всех пятнадцати предыдущих Евро вместе взятых (9).
Ранее голкипер сборной Польши Войцех Щесны стал первым вратарём в истории чемпионатов Европы, который забил автогол.
Ну и свою роль сыграло увеличение числа команд , соответственно, и игр тоже стало больше.
В общем, мы наблюдаем замечательный турнир, со своими сюрпризами и звёздами.
Вот сейчас швейцарцы выходят на второй овертайм, а пенальти они бить умеют...
Ну и свою роль сыграло увеличение числа команд , соответственно, и игр тоже стало больше.
В общем, мы наблюдаем замечательный турнир, со своими сюрпризами и звёздами.
Вот сейчас швейцарцы выходят на второй овертайм, а пенальти они бить умеют...