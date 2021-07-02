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Закариа стал автором 10-го автогола на Евро-2020

02 июля 2021, 19:46
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной Швейцарии Денис Закариа отправил мяч в свои ворота в матче 1/4 финала Евро-2020 против сборной Испании.

Этот автогол стал десятым на нынешнем чемпионате Европы, что на один больше, чем было забито на всех пятнадцати предыдущих Евро вместе взятых (9).

Ранее голкипер сборной Польши Войцех Щесны стал первым вратарём в истории чемпионатов Европы, который забил автогол.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 июля в 20:51
Слишком часто играют назад, через вратаря. Раньше команды были больше заточены на атаку, сейчас на удержание мяча. Впрочем, и с результативностью на этом ЕВРО тоже всё в порядке. Опять же за счёт автоголов в том числе.
Ну и свою роль сыграло увеличение числа команд , соответственно, и игр тоже стало больше.
В общем, мы наблюдаем замечательный турнир, со своими сюрпризами и звёздами.
Вот сейчас швейцарцы выходят на второй овертайм, а пенальти они бить умеют...
Остапчук 67
Остапчук 67
02 июля в 20:32
Это просто жесть
волгодон 2
волгодон 2
02 июля в 20:12
Эволюция АВТОматизации проникла в футбол.
Землянин
Землянин
02 июля в 19:56
Так команд и матчей больше стало
LOpp
LOpp
02 июля в 19:51
Это ещё Маслова на Евро не было
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