Бонуччи проводит сотый матч в стартовом составе за сборную Италии

Защитник Леонардо Бонуччи вышел в стартовом составе на матч 1/4 финала Евро-2020 против сборной Бельгии.
Эта игра стала для Бонуччи сотой в старте национальной команды. Он является всего восьмым футболистом, который добился такого показателя.
На Евро-2020 Италия установила личный рекорд результативности на чемпионатах Европы.
Имеет хороший шанс взять золото Евро-2020 вместе со сборной Италии. Леонардо Бонуччи уже сделал большой вклад в то что сборная Италии вышла в полуфинал, при этом пропустив малое количество голов на пути туда.
Имеет хороший шанс взять золото Евро-2020 вместе со сборной Италии. Леонардо Бонуччи уже сделал большой вклад в то что сборная Италии вышла в полуфинал, при этом пропустив малое количество голов на пути туда.