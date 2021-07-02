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Бонуччи проводит сотый матч в стартовом составе за сборную Италии

02 июля 2021, 23:35
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Защитник Леонардо Бонуччи вышел в стартовом составе на матч 1/4 финала Евро-2020 против сборной Бельгии.

Эта игра стала для Бонуччи сотой в старте национальной команды. Он является всего восьмым футболистом, который добился такого показателя.

На Евро-2020 Италия установила личный рекорд результативности на чемпионатах Европы.

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Все комментарии
David Young
David Young
03 июля в 00:53
Великий футболист.

Имеет хороший шанс взять золото Евро-2020 вместе со сборной Италии. Леонардо Бонуччи уже сделал большой вклад в то что сборная Италии вышла в полуфинал, при этом пропустив малое количество голов на пути туда.
1bear
1bear
02 июля в 23:40
...и отлично проводит! Браво на ветеран!!!
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