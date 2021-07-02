Бонуччи проводит сотый матч в стартовом составе за сборную Италии

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02 июля 2021, 23:35

Защитник вышел в стартовом составе на матч 1/4 финала Евро-2020 против сборной Бельгии.

Эта игра стала для Бонуччи сотой в старте национальной команды. Он является всего восьмым футболистом, который добился такого показателя.

На Евро-2020 Италия установила личный рекорд результативности на чемпионатах Европы.