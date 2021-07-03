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Определились пары 1/2 финала Евро-2020

03 июля 2021, 23:58

Определились все участники полуфиналов Евро-2020.

Ранее в 1/4 финала Евро сборная Испании обыграла Швейцарию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1).

Сборная Италии оказалась сильнее команды Бельгии (2:1).

Команда Дании обыграла Чехию (2:1), а сборная Англии разгромила Украину (4:0).

Таким образом, сформировались обе пары полуфиналистов Евро-2020:

Италия – Испания

Дания – Англия

Матч между Италией и Испанией состоится 6 июля, Дания и Англия встретятся 7 июля.

Также стали известны полуфинальные пары проходящего сейчас Кубка Америки.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Kosmos58 (раскрыть)
04 июля в 14:22
Закономерность.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
04 июля в 13:04
Удачи датчанам
Arsen Nurudinov
Arsen Nurudinov
04 июля в 12:37
Ставлю на финал Италия-Дания:)
Arsen Nurudinov
Arsen Nurudinov
04 июля в 12:37
Болел за Украину, хотелось посмотреть на них против Датчан, которые вынесли нашу сборную
Arsen Nurudinov
Arsen Nurudinov
04 июля в 12:25
Честно говоря думал, что Испания даже с группы не выйдет, а уже одной ногой в финале
Шуnя771
Шуnя771
04 июля в 12:10
Италия - Англия!
Санчо Панса
Санчо Панса
04 июля в 10:55
Вот и замечательно! Только датчан мало кто мог тут увидеть. Но они сотворили историю, за что им большой респект!
95-shishani-95
95-shishani-95
04 июля в 09:54
Пусть в финале сыграют Италия - Дания!!!
Бельгии, Франции, Нидерландам и Германии нужно срочно сменить тренеров!!!
Kosmos58
Kosmos58 ответ sir_Alex (раскрыть)
04 июля в 09:45
Чехия последней пала. Наши первыми ... Случайность?!.
sir_Alex
sir_Alex ответ Kosmos58 (раскрыть)
04 июля в 09:39
Действительно, дело в разнице менталитетов. На Западе ты сам себя готовишь к играм, чтобы быть конкурентноспособным, и, как следствие, иметь хороший контракт и прочие ништяки. Т.е., изначально всё зависит от желания и возможностей самого спортсмена. В странах бывшего соцлагеря всё было построено на "обязаловке": бесконечные сборы по месяцу и больше, постоянная идеологическая накачка и т.п. А ещё включения в сборные игроков по указанию "сверху", да не нарушить принцип интернационализма 😉Вот и имеем достаточно плачевный результат. За редким исключением команд великого Лобановского и динамовцев из Тбилиси.
sir_Alex
sir_Alex
04 июля в 09:29
Хотелось бы увидеть финал Италия − Дания.
shur
shur ответ Kosmos58 (раскрыть)
04 июля в 09:26
...менталитет не тот, у буржуев с рождения заложено, что спорт прежде всего
бизнес, работа которую любишь и вдохновляясь выполняешь и получаешь за
это неплохие деньги, ну и единство нации! У нас в Союзе : ...звание ЗМС,
квартира, машина, тряпки + техника, заграница, как не крути интересная жизнь
для футболиста, романтика...да и главное, если Партия прикажет-надо выполнять!
Низкий поклон В.В. Лобановскому...! Сейчас другое время миллионеров-ленивцев!!!
particular
particular
04 июля в 08:59
Осторожные полуфиналы, вполне могут быть лишены зрелищности и куража...
А в финал выходят не всегда самые достойные и безукоризненные...
Kosmos58
Kosmos58
04 июля в 08:29
Я задался вопросом - почему так быстро "кончаются" сборные бывшего соцлагеря? Тем более на ЧМ? Чем так плох "социалистический футбол"??? Может кто знает ...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
04 июля в 08:05
За Данию играют что называется с сердцем! Остальных не хочется в видеть в числе победителей напыщенных англичан играющий в примитивный британский футбол, скучных и предсказуемых итальянцев, непонятных и слишком пока везучих испанцев.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ da da da (раскрыть)
04 июля в 08:00
Даже Дания сильнее, чем слабая сборная Испании, которая на этом евро одержала всего одну победу
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ da da da (раскрыть)
04 июля в 07:55
Ахаха, итальянцы без проблем пройдут среднюю Испанию. Испания сейчас не топ сборная
shur
shur ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
04 июля в 07:33
ABir
ABir
04 июля в 07:25
В одном полуфинале - определиться сильнейшая команда с юга Европы, в другом с севера. В финале будут играть холодный и рассудительный север против темпераментного и эмоционального юга Европы
A.S.A
A.S.A
04 июля в 06:33
Нас ожидают два отличных матча, в которых нет явного фаворита
Испания - Италия по вывеске громкий матч, но что от него ожидать неизвестно
Дания - Англия тут у Англичан небольшое приимущество,т.к играть будут в Англии, и огромная поддержка от болельщиков им гарантирована. Но Датчане не кажутся мальчиками для битья,и точно навяжут свою игру. Так что нас ждет два захватывающих полуфинала.
Всем приятного просмотра
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
04 июля в 06:29
Италия Англия будет достойный финал
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
04 июля в 05:34
Вангую финал Италия - Англия.
И вывеска матча привлекательна и команды своей игрой доказали что достойны финала. Хотя лично я за проход испанцев ))
А там уж как карта ляжет....
амурец
амурец
04 июля в 04:57
Италия-Дания будет не плохой финал
Василий 50
Василий 50
04 июля в 04:29
Должна быть заруба
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июля в 03:39
Обе игры непредсказуемы. Не возьмусь прогнозировать, случится может всякое : нелепое удаление, пенальти , рикошет - это может решить исход матчей в любую сторону.
gentlewolf
gentlewolf
04 июля в 03:26
Италия и Англия просто на голову выше своих соперников.
swed27
swed27
04 июля в 02:31
Все команды примерно равны
eleven LC
eleven LC ответ 4r24whhhgx3b (раскрыть)
04 июля в 01:35
Я и не против
Дания симпатичная команда и если выйдут в финал то будет круто
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июля в 01:25
Вижу итальянцев чемпионами.
4r24whhhgx3b
4r24whhhgx3b ответ eleven LC (раскрыть)
04 июля в 01:23
Англия обязаны проиграть Дании и скорее всего проиграют.
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