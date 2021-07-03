Определились пары 1/2 финала Евро-2020

Определились все участники полуфиналов Евро-2020.
Ранее в 1/4 финала Евро сборная Испании обыграла Швейцарию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1).
Сборная Италии оказалась сильнее команды Бельгии (2:1).
Команда Дании обыграла Чехию (2:1), а сборная Англии разгромила Украину (4:0).
Таким образом, сформировались обе пары полуфиналистов Евро-2020:
Италия – Испания
Дания – Англия
Матч между Италией и Испанией состоится 6 июля, Дания и Англия встретятся 7 июля.
Также стали известны полуфинальные пары проходящего сейчас Кубка Америки.
Бельгии, Франции, Нидерландам и Германии нужно срочно сменить тренеров!!!
Бельгии, Франции, Нидерландам и Германии нужно срочно сменить тренеров!!!
бизнес, работа которую любишь и вдохновляясь выполняешь и получаешь за
это неплохие деньги, ну и единство нации! У нас в Союзе : ...звание ЗМС,
квартира, машина, тряпки + техника, заграница, как не крути интересная жизнь
для футболиста, романтика...да и главное, если Партия прикажет-надо выполнять!
Низкий поклон В.В. Лобановскому...! Сейчас другое время миллионеров-ленивцев!!!
бизнес, работа которую любишь и вдохновляясь выполняешь и получаешь за
это неплохие деньги, ну и единство нации! У нас в Союзе : ...звание ЗМС,
квартира, машина, тряпки + техника, заграница, как не крути интересная жизнь
для футболиста, романтика...да и главное, если Партия прикажет-надо выполнять!
Низкий поклон В.В. Лобановскому...! Сейчас другое время миллионеров-ленивцев!!!
А в финал выходят не всегда самые достойные и безукоризненные...
А в финал выходят не всегда самые достойные и безукоризненные...
Испания - Италия по вывеске громкий матч, но что от него ожидать неизвестно
Дания - Англия тут у Англичан небольшое приимущество,т.к играть будут в Англии, и огромная поддержка от болельщиков им гарантирована. Но Датчане не кажутся мальчиками для битья,и точно навяжут свою игру. Так что нас ждет два захватывающих полуфинала.
Всем приятного просмотра
Испания - Италия по вывеске громкий матч, но что от него ожидать неизвестно
Дания - Англия тут у Англичан небольшое приимущество,т.к играть будут в Англии, и огромная поддержка от болельщиков им гарантирована. Но Датчане не кажутся мальчиками для битья,и точно навяжут свою игру. Так что нас ждет два захватывающих полуфинала.
Всем приятного просмотра
И вывеска матча привлекательна и команды своей игрой доказали что достойны финала. Хотя лично я за проход испанцев ))
А там уж как карта ляжет....
И вывеска матча привлекательна и команды своей игрой доказали что достойны финала. Хотя лично я за проход испанцев ))
А там уж как карта ляжет....
Дания симпатичная команда и если выйдут в финал то будет круто
Дания симпатичная команда и если выйдут в финал то будет круто