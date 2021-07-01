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Перенос Суперкубка России из Калининграда не обсуждается

01 июля 2021, 14:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив17.07.2021 в 19:00 Не начался

Начальник управления информационной политики правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что вопрос о переносе матча за Суперкубок России по футболу из Калининграда не обсуждается.

Решение по переносу матча за Суперкубок из Калининграда не принято и не обсуждается. Сейчас идет проработка форматов данного мероприятия с учетом текущей эпидемиологической ситуации в Калининградской области. На следующей неделе мы должны договориться о каком-то формате.

Ранее появлялась информация о возможном переносе игры из Калининграда в связи с эпидемиологической обстановкой.

В матче за Суперкубок сыграют действующий чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Локомотив». Встреча запланирована на 17 июля.

Ранее выбор стадиона в Калининграде объяснил президент РПЛ Сергей Прядкин.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 июля в 17:35, ред.
Ещё один титул...в копилку автора половины всех голов сборной на ЧЕ 2020...7-ми кратного "внеигруна" на Евро 2020....выигравшего все верховые дуэли, как у своих так и чужих игроков...почти "фенербахчиста"....деклассатора "Тамбова"...ЗМСа Дэдпула...

Вперёд, Кэп !!!!!!!
Нет предела совершенству....
И колличеству титулов....
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
01 июля в 17:01
Будь там хороший стадик то почему бы и нет!
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
01 июля в 16:52
Ага на Камчатке !!!)))
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
01 июля в 16:38
Ну не в Москве и Питере!
КЭТиК
КЭТиК
01 июля в 15:27
Надо же как-то эксплуатировать этот стадион.
YVG
YVG
01 июля в 15:19
Калининград достойное место.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
01 июля в 15:17
Калининград заслужил
Ironigor
Ironigor
01 июля в 15:17, ред.
Зачем вообще надо было принимать это решение проводить Суперкубок России в Калининграде ???
Али Самаркандский
Али Самаркандский
01 июля в 15:11
Что так? Короновирус бьёт
beefs
beefs
01 июля в 15:08
корона не сдается...
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