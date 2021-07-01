Перенос Суперкубка России из Калининграда не обсуждается

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01 июля 2021, 14:58

Начальник управления информационной политики правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что вопрос о переносе матча за Суперкубок России по футболу из Калининграда не обсуждается.

Решение по переносу матча за Суперкубок из Калининграда не принято и не обсуждается. Сейчас идет проработка форматов данного мероприятия с учетом текущей эпидемиологической ситуации в Калининградской области. На следующей неделе мы должны договориться о каком-то формате.

Ранее появлялась информация о возможном переносе игры из Калининграда в связи с эпидемиологической обстановкой.

В матче за Суперкубок сыграют действующий чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Локомотив». Встреча запланирована на 17 июля.