ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Фомин и Евгеньев отправятся с «Динамо» на второй сбор

04 июля 2021, 17:18

«Динамо» завершило первый сбор, который проходил в Австрии.

На следующее утро после контрольной игры с австрийским ЛАСКом бело-голубые провели теоретическое занятие, посвященное разбору матча. Затем команду ждала восстановительная тренировка.

Вечером 4 июня динамовцы вернутся в Москву. Тренерский штаб предоставил футболистам четыре выходных дня. Однако Даниил Фомин и Роман Евгеньев будут работать с тренерами по физической подготовке в Новогорске и вместе со всеми 9 июля отправятся на второй австрийский сбор. Из-за раннего начала первого тура он был сокращён на один день и продлится до 18 июля.

Также недавно в медицинском штабе «Динамо» произошли изменения.

Все новости
Воспитанник «Лиона» Драме находится на просмотре в «Ростове»
Вчера, 16:26 Комментарии7
Дзюба присоединился к «Зениту» на сборе в Австрии
06 июля ФотоКомментарии9
Талалаев: «Привлекли к работе несколько молодых игроков из молодежки»
06 июля Комментарии4
Мамману отправили на сбор «Зенита-2» в Железноводске
05 июля Комментарии11
«Ростов» на втором сборе в Австрии сыграет с клубом АПЛ
04 июля Комментарии6
Оздоев и Караваев прибыли в расположение «Зенита», Дзюба приедет 6 июля
04 июля ФотоКомментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
04 июля в 18:15
скоро нолвый сезон, подготовка в разгаре...
mihaluch
mihaluch
04 июля в 18:11
Все к Черчесову в Австрию тянутся.
sv_1969
sv_1969
04 июля в 17:37
Главное без травм
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
04 июля в 17:32
, что-то я не врубаюсь, вечером 4 июНя они вернуться в Москву, так уже вернулись получается. Приземлились уже
ermak6848
ermak6848
04 июля в 17:29
Успехов в тренеровочном процессе
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100