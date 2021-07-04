Фомин и Евгеньев отправятся с «Динамо» на второй сбор

«Динамо» завершило первый сбор, который проходил в Австрии.
На следующее утро после контрольной игры с австрийским ЛАСКом бело-голубые провели теоретическое занятие, посвященное разбору матча. Затем команду ждала восстановительная тренировка.
Вечером 4 июня динамовцы вернутся в Москву. Тренерский штаб предоставил футболистам четыре выходных дня. Однако Даниил Фомин и Роман Евгеньев будут работать с тренерами по физической подготовке в Новогорске и вместе со всеми 9 июля отправятся на второй австрийский сбор. Из-за раннего начала первого тура он был сокращён на один день и продлится до 18 июля.
Также недавно в медицинском штабе «Динамо» произошли изменения.