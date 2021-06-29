Лукаку в халате и издевательства над Зума. Лучшее из Сети

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вчера, 10:00

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❌ESTO NO ES FÚTBOL❌



Hoy hemos vuelto a ser testigos de un lamentable episodio sobre un terreno de juego después de que un aficionado saltara al césped a agredir al árbitro en el duelo entre Sant Genís Penitents "B” y La Florida "B”.



Muy triste. pic.twitter.com/QTTDnZPnPB — CatalunyaFutbol (@CatalunyaFtbl) June 20, 2021

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