Лукаку в халате и издевательства над Зума. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес проводит отпуск в Дубае.
Посмотрите, до чего техника дошла! Удары можно контролировать дистанционно!
Впрочем, есть и бюджетный вариант.
Девушка дня:
Итальянский журналист Серии А Дилетта Леотта.
Этот пёс может легко вытеснить любого футболиста РПЛ из стартового состава!
Как вам такая песня в исполнении футболистов сборной Италии?
Легендарный Алессандро Дель Пьеро подпевал игрокам во время исполнения гимна.
Отметим, что внутри итальянской команды хорошая атмосфера!
Полузащитник сборной Франции Поль Погба продолжает издеваться над Куртом Зума.
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов осваивает фотошоп.
Поцеловать эмблему при переходе в новый клуб? Это ерунда, Кевин-Принс Боатенг набил татуировку в честь «Герты»! Стоит добавить, что хавбек является воспитанником берлинцев.
Милота дня:
Полузащитник «Аль-Хиляля» Себастьян Джовинко завел нового друга.
Антони Марсьяль, Эшли Янг и Джесси Лингард сходили в гости к повару Нусрету.
На днях у повара погостил и хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду потроллил Пепе на тренировке национальной команды.
Как вам такой удар?
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку попал на обложку журнала.
Легендарный Роналдиньо сообщил о выходе нового клипа своей музыкальной группы.
Футболисты сборной Германии вооружились гитарами.
Игрок «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг весело проводит время на каникулах.
Болельщики сборной Нидерландов выдали мощный перформанс накануне матча с Чехией.
В одном из матчей чемпионата Каталонии на судью напал болельщик.
❌ESTO NO ES FÚTBOL❌— CatalunyaFutbol (@CatalunyaFtbl) June 20, 2021
Hoy hemos vuelto a ser testigos de un lamentable episodio sobre un terreno de juego después de que un aficionado saltara al césped a agredir al árbitro en el duelo entre Sant Genís Penitents "B” y La Florida "B”.
Muy triste. pic.twitter.com/QTTDnZPnPB
Стиляга дня:
Форвард «Боруссии» Д Эрлинг Холанд.
А вот так отдыхает защитник «Кальяри» Даниэле Ругани.
Супруга португальского форварда «Локомотива» Эдера знала, за кого нужно болеть в матче 1/8 финала Евро.
Хорошего дня!