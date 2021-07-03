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Сборная Чехии подарила игрокам Дании футболку в поддержку Эриксена

03 июля 2021, 20:11
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия1 : 2Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Сборная Чехии поддержала полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца в матче первого тура Евро с Финляндией (0:1).

Перед матчем 1/4 финала Евро-2020 с датской командой чехи подарили соперникам футболку своей сборной с фамилией Эриксена и своими автографами.

Также перед игрой на поле растянули баннер в виде огромной футболки Эриксена.

Недавно Эриксен посещал тренировку сборной Дании перед матчем с Уэльсом.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
04 июля в 10:12
Уважение к сопернику - это очень достойно!!!
sir_Alex
sir_Alex
04 июля в 09:27
Молодцы, славяне!
протон1
протон1
03 июля в 23:07
да меня это тоже тронуло. не погибло во мне значит человечность
112910415
112910415
03 июля в 21:09
Вот молодцы!
Gahi
Gahi
03 июля в 20:39
Молодцы, вот таким должно быть солидарность между командами и футболистами. Чтобы в таких ситуациях поддержать игрока который был в шаге от трагического исхода вовремя матча, и это видели все кто смотрел этот матч. Здоровья Эриксену чтобы быстрее выйти из этого состояния, и вести нормальный образ жизни, который и является самым ценным для человека. Удачи
shlomo
shlomo
03 июля в 20:28
Хороший жест.... уважуха!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля в 20:16
Красивый жест, уважили...
Ironigor
Ironigor
03 июля в 20:12
Молодцы ребятушки, Респект и Уважение !!!
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