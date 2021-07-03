Сборная Чехии подарила игрокам Дании футболку в поддержку Эриксена

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03 июля 2021, 20:11

Сборная Чехии поддержала полузащитника сборной Дании , пережившего остановку сердца в матче первого тура Евро с Финляндией (0:1).

Перед матчем 1/4 финала Евро-2020 с датской командой чехи подарили соперникам футболку своей сборной с фамилией Эриксена и своими автографами.

Также перед игрой на поле растянули баннер в виде огромной футболки Эриксена.

Капитан датчан Симон Кьер с подарком в виде чешской футболки с фамилией Эриксен на спине ❤️#ЕВРО2020 pic.twitter.com/omWHmzxZe7 — УЕФА (@UEFAcom_ru) July 3, 2021

Недавно Эриксен посещал тренировку сборной Дании перед матчем с Уэльсом.