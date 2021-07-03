Сборная Чехии подарила игрокам Дании футболку в поддержку Эриксена

Сборная Чехии поддержала полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца в матче первого тура Евро с Финляндией (0:1).
Перед матчем 1/4 финала Евро-2020 с датской командой чехи подарили соперникам футболку своей сборной с фамилией Эриксена и своими автографами.
Также перед игрой на поле растянули баннер в виде огромной футболки Эриксена.
Капитан датчан Симон Кьер с подарком в виде чешской футболки с фамилией Эриксен на спине ❤️#ЕВРО2020 pic.twitter.com/omWHmzxZe7— УЕФА (@UEFAcom_ru) July 3, 2021
Недавно Эриксен посещал тренировку сборной Дании перед матчем с Уэльсом.