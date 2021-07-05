Кьеза: «У Италии и Испании схожая футбольная философия»

Нападающий сборной Италии поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2020 против сборной Испании.

Испания играет по схеме 4-3-3, а у нас больше динамики. Мы меняемся позициями, ролями в атаке и нападении. У нас схожая футбольная идеология: мы стараемся контролировать мяч, оказывать высокий прессинг, доминировать. Но игра на поле при этом может развиваться по-разному.

Травма Спинаццолы? Мне очень жаль его. Он ярко проводил Евро и был для нас важным игроком. Нам всем очень жаль, так как мы все в сборной как братья. Желаю ему скорого восстановления. Пусть лечится, а мы постараемся принести ему радость, дойдя до финала и добившись чего-то серьезного.

Мората? Мы с ним перекинулись парой слов. Поздравили друг друга с голами и поздороваемся перед игрой. Мне он нравится. Когда я пришёл в том сезоне в «Ювентус», он помог мне влиться в коллектив. Будет здорово повидаться с ним в полуфинале.