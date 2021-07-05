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Кьеза: «У Италии и Испании схожая футбольная философия»

05 июля 2021, 15:34
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2020 против сборной Испании.

Испания играет по схеме 4-3-3, а у нас больше динамики. Мы меняемся позициями, ролями в атаке и нападении. У нас схожая футбольная идеология: мы стараемся контролировать мяч, оказывать высокий прессинг, доминировать. Но игра на поле при этом может развиваться по-разному.

Травма Спинаццолы? Мне очень жаль его. Он ярко проводил Евро и был для нас важным игроком. Нам всем очень жаль, так как мы все в сборной как братья. Желаю ему скорого восстановления. Пусть лечится, а мы постараемся принести ему радость, дойдя до финала и добившись чего-то серьезного.

Мората? Мы с ним перекинулись парой слов. Поздравили друг друга с голами и поздороваемся перед игрой. Мне он нравится. Когда я пришёл в том сезоне в «Ювентус», он помог мне влиться в коллектив. Будет здорово повидаться с ним в полуфинале.

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Все комментарии
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
05 июля в 20:54
Это был бы хороший финал. Обе команды заслуживают выиграть турнир, жаль, что они встретились лишь в полуфинале.

Я поддержу Испанию, как и всегда, но Италия тоже очень симпатичная команда и вызывает огромное уважение.
КЭТиК
КЭТиК
05 июля в 16:12
Матч достойный финала.
Ironigor
Ironigor
05 июля в 15:41
Удачи тебе Италия !!! Forza Italia !!!🇮🇹🙋‍♂️
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