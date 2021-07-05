Тедеско: «Было бы неуважительно, если бы я ушёл в клуб после „Спартака“»

Бывший главный тренер «Спартака» рассказал, почему до сих пор не возглавил другой клуб.

Ранее стало известно, что Тедеско готов рассмотреть работу в сборной России.

Когда ты выкладываешься на сто процентов и работаешь на благо клуба с максимальной страстью, пауза после этого всегда идёт на пользу. Но я никогда не чувствовал себя обессиленным — ни в «Шальке», ни в «Спартаке». В этом плане перерыв мне не был нужен. Я мог продолжить работу в Москве.

Я не обеспокоен тем, что до сих пор без клуба. Когда сказал «Спартаку», что не буду продлевать контракт, объяснил, что дело в семье. Не могу возглавить другую команду сразу после этого, потому что это было бы неуважительно.