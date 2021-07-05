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Тедеско: «Было бы неуважительно, если бы я ушёл в клуб после „Спартака“»

05 июля 2021, 10:31

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему до сих пор не возглавил другой клуб.

Ранее стало известно, что Тедеско готов рассмотреть работу в сборной России.

Когда ты выкладываешься на сто процентов и работаешь на благо клуба с максимальной страстью, пауза после этого всегда идёт на пользу. Но я никогда не чувствовал себя обессиленным — ни в «Шальке», ни в «Спартаке». В этом плане перерыв мне не был нужен. Я мог продолжить работу в Москве.

Я не обеспокоен тем, что до сих пор без клуба. Когда сказал «Спартаку», что не буду продлевать контракт, объяснил, что дело в семье. Не могу возглавить другую команду сразу после этого, потому что это было бы неуважительно.

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Все комментарии
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
05 июля в 18:30
Странное заявление, можно подумать, что ты не выдержав траур по жене женишься. Это работа, бизнес, ничего личного. Да и жалеешь ты, что ушел, просчитался.
dok66
dok66
05 июля в 17:23
Та пускай мал-мал отдохнет и побудет с семьей . Может вообще с футболом завяжет . Быт затягивает
Правда тут
Правда тут
05 июля в 15:31
мне вот лично вообще пох кто возглавит сборную...хоть сам Путин...с теми игроками что есть ничего не сделаешь...что бы создать сильную сборную нужен системный подход и минимум лет десять...а до этого просто нужно не позорится и снятся с международных чемпионатов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
05 июля в 15:06
Не дай бог!!! Если этого чабана с таким трудом выперли, то этого "толернатного" вообще терпеть придется. Он не только скакать умеет, но и извиваться ужом. Теперь он уже по семье не скучает и готов "пахать". Если федун согласиться платить ему из своего кармана, то ради бога, а РФС ни в коем случае.
Шуnя771
Шуnя771
05 июля в 15:00
Мутный уход был Тодеско из Спартака...

Что то не так там пошло...
1-я конная
1-я конная
05 июля в 14:10
Просто ты как тренер никому не нужен. А тут прошёл слушок, что есть вариант по старым связям получить приглашение в сборную России - вот и поёшь петушком
Брулин
Брулин
05 июля в 13:23
Такой у него менталитет, что деньги придут, надо самому отдохнуть и посвятить время семье. В отличии от Стасика, который понимает что нужно грести лопатой.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ CАRLOS (раскрыть)
05 июля в 13:01
Он и не сдается!
nikoladolgov
nikoladolgov
05 июля в 12:59
Что даже в Германском Пердиве уже совсем не нужен ?
Ну тут ясень пень - прямая дорога в Главные тренеры России, у нас таких ценят !
Тут главное договориться по финансовым вопросам, кому скока , да будь ты хоть чабаном , но откат это святое !
CАRLOS
CАRLOS
05 июля в 12:46
Короче, сказал что готов возглавить сборную, но никому он там не сдался
Борислaв
Борислaв
05 июля в 12:33
Ну ну...чуди где ни будь в другом месте
Ravshan878
Ravshan878
05 июля в 12:15
Тедеско Тик ток по немецкому.)
Q-J-G
Q-J-G
05 июля в 11:50
Как-то неубедительно...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ VAN ARM (раскрыть)
05 июля в 11:48
И этот танцор сделал вас
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Bom Bom (раскрыть)
05 июля в 11:38
Это ,наверно ,уже заключительная стадия переговоров ,когда Тедеско от злости переменился в лице и достал свою любимую зажигалку ? ))))))))))))))))))))
David Young
David Young ответ Bom Bom (раскрыть)
05 июля в 11:24
.
Bom Bom
Bom Bom
05 июля в 11:22
Доменико провел первую встречу с Дюковым по поводу возможного назначения в сборную России. Фото с места событий.
Союзник противников
Союзник противников ответ протон1 (раскрыть)
05 июля в 11:21
Двигай меня,я как раз -"кто угодно"!!!
VAN ARM
VAN ARM
05 июля в 11:20
полный бред танцора)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
05 июля в 11:19
Балабол быстро смотался в сборную Хорватии и помог ей провалиться
протон1
протон1
05 июля в 11:17
надо убрать черчесова. и его поставить в сборную. кто угодно. но не черчесов. уважение потерял вообще
Союзник противников
Союзник противников ответ stavr74 (раскрыть)
05 июля в 11:17
Он не мистер,а херр.Или пан.Или синьор...С ним трудно квалифицировать.
Союзник противников
Союзник противников
05 июля в 11:16
Хитропопый прыгун.Я тоже уверено могу рассказывать,что не пойду тренировать любую команду.Потому что меня не приглашают.
Василий 50
Василий 50
05 июля в 11:15
Сам себя хвалит
димон 37
димон 37 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
05 июля в 11:13
Ваши тоже не много нарулили, слуцкий, а газаева вообше ссаныму тапкаму выгбали
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 10:55
Балабол, не хочет признаться, что нет конкретных предложений, а сборную мы найдём кому доверить, хватит спартачам рулить.
stavr74
stavr74
05 июля в 10:38
вот , что на самом деле европейский менталитет
наше уважение Вам мистер
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 10:32
Былобы очень даже уважительно!
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