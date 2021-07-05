Анелька рассказал, что нужно сделать Мбаппе, чтобы выиграть «Золотой мяч»

Бывший нападающий сборной Франции поделился мнением о шансах нападающего ПСЖ завоевать «Золотой мяч» в будущем.

У Мбаппе есть два варианта: остаться в ПСЖ или перейти в «Реал». Ему нужно будет решить. Если он хочет выиграть «Золотой мяч», на что ему следует обратить внимание после ухода из футбола Криштиану Роналду и Лионеля Месси, ему придётся соревноваться против лучших игроков.