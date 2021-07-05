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Анелька рассказал, что нужно сделать Мбаппе, чтобы выиграть «Золотой мяч»

05 июля 2021, 13:46

Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька поделился мнением о шансах нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе завоевать «Золотой мяч» в будущем.

У Мбаппе есть два варианта: остаться в ПСЖ или перейти в «Реал». Ему нужно будет решить. Если он хочет выиграть «Золотой мяч», на что ему следует обратить внимание после ухода из футбола Криштиану Роналду и Лионеля Месси, ему придётся соревноваться против лучших игроков.

Французская лига непростая, но не поймите меня неправильно, я думаю, что самой сложной лигой является АПЛ. Если он хочет быть одним из лучших, он должен делать то, что он делает в ПСЖ, но в составе «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Манчестер Сити» или «Ливерпуля». Или перейти в Ла Лигу, в «Реал» или «Барселону». Или, может быть, в чемпионат Италии. Тогда мы сможем оценить игру Мбаппе на более глобальном уровне.

Ранее стало известно, что Мбаппе не собирается продлевать контракт с ПСЖ.

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Все комментарии
112910415
112910415
06 июля в 10:09
уйти в сильную лигу ... но гарантии не будет и тогда
SAFqwer
SAFqwer ответ 5_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
06 июля в 08:57
Пока не получилось, да и в ближайшее время вряд ли получится....
Кьянти
Кьянти ответ Q-J-G (раскрыть)
06 июля в 06:27
Почти во всем с тобою соглашусь, кроме одного. Несчет уровня Мбапе. Ты говоришь, что, мол, это его истинный уровень, но этотге совсем так. Просто Киллиан в ПСЖ деградировал после ЧМ, как бы там ни был хорош Тухель, но он не вырастил Мбапе в мастера, он не смог нацьи способы и методы для раскрыьия потенциала француза. Может быть когечно дело еще в самом француском чемпионате, но я все же думаю, что большая недоработка Тухеля. Мбапе был великолепег с аргентинцами и с бельгийцами и с хорватами, в 18-м году вот его уровень, вот его потенциал, куда все это делось. Что-то он еще показал в первом матче с Баварией, а потом все слился. Что это как ни отсутствие роста, а кто за это в клубе отвечает, правильно тренер. Во и выходит, что французу надо срочно менять клуб, ему нужем хороший наставник и крутая лига.
Agamaga........
Agamaga........ ответ 5_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
05 июля в 22:59
И когда ПСЖ выигрывал ЛЧ?) поэтому бегут в топ клубы, которые выигрывали ушастого. А медийному игроку большой шанс выиграть и ЗМ.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Milan199675 (раскрыть)
05 июля в 22:55
Получили ЗМ, но было давно. Когда последний раз игрок из серии А получал ЗМ? Недвед?
minai
minai
05 июля в 21:59
Просто закопать на стадионе дохлую кошку.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
05 июля в 21:21, ред.
Зазвездился если он перейдет в Реал ему Перес и так купит золотой мяч да же если будет плохо играть
David Young
David Young ответ Q-J-G (раскрыть)
05 июля в 20:50, ред.
1. Прогрессировать в том что касается этого надо, но некоторые не слишком удачные выступления будут в любом случае, у Роналду и Месси они тоже есть.

2. А есть ли она? В чём именно она проявляется? У него есть проблемы с психологическими аспектами футбола, но "заболевания" под названием звёздная болезнь я у него не вижу. Кстати у тех же Месси, Роналду, Неймара, Ибрагимовича, с этим больше проблем.

3. А он не пашет? Понятно что есть к чему стремиться, но лентяем он не является.

4. Бензема играл на другой позиции - на острие атаки, он более опытный, у него отличные выдались фрагменты матча, он в том числе смог это сделать потому что значительно старше Килиана и в том числе на автомате уже, засчёт мастерства и опыта, может более легко выжимать максимум из эпизода. Или вы хотите сказать что не было случаев очень успешных выступлений Мбаппе как в сборной так и в клубе? Были, причём нередко именно в очень важных матчах.

Стыдно может быть ему и положено быть, но ничего ужасающего он не сделал. Франция в целом сыграла не очень. Он лишь забил последний гвоздь тем что не забил послематчевый пенальти. Но, напомню, в 2008 году, в столице России, Криштиану Роналду послематчевый пенальти не реализовал, а затем и капитан и легенда Челси - Джон Терри, были и другие великие промахи. О промахах швейцарских футболистах как-то менее критично говорят, а ведь там всего и надо было ни разу не промахнуться. Только сделать это не так уж просто.

Понятно что ему ещё много надо работать и много чего улучшать, так должно быть на протяжении всей его карьеры, но он уже звезда мирового масштаба, а также футболист высочайшего уровня. То что у него иногда идёт не прям чтобы хорошо, так идеальных футболистов-Суперменов не существует, даже у легенд бывали спады и просто не самые выдающиеся матчи, а Килиан "ещё не волшебник", он только учится.
lobsterdam
lobsterdam
05 июля в 20:21
ему надо хоть раз забить с точки...
gentlewolf
gentlewolf ответ 5_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
05 июля в 18:18
На отрицательном опыте можно дать хороший совет, вполне.
gentlewolf
gentlewolf
05 июля в 18:17
Прав Анелька. По себе знает.
13 RUS
13 RUS
05 июля в 17:13
Он в деньгах зажрался и как уже написали ранее зазвездился
Ironigor
Ironigor
05 июля в 17:05
Самый большой его противник и соперник ,это он сам !!!
А ведь может и не сдюжить , есть склонность к Нарциссизму , а это и есть самый большой враг !!! А сколько их таких которые не смогли побороться с этим ,плюс огромное количество бабосиков 💰🏦💲 на голову падает, что в корне меняет взгляды на мир и менталитет. Посмотрим ещё сезон и будет видно кто из этой схватке выйдет победителем !!! Всем Добра !!!
swed27
swed27
05 июля в 16:48
До золотого мяча ему как до луны
zooveterinar
zooveterinar
05 июля в 16:45
У нас в России обычно через взятку!!!
Milan199675
Milan199675 ответ Иван Сидоров 2 (раскрыть)
05 июля в 16:41
Почему загнул насчет Италии? Очень много футболистов играя в серии А получили золотой мяч.
Q-J-G
Q-J-G
05 июля в 16:35, ред.
Во-первых, для начала, Мбаппе надо не играть так, как он играл в финале ЛЧ с "Баварией", когда в самом важном, ответственном матче сезона, он был мало заметен, в отличие от того же Неймара, который действительно был лидером в этом матче...

Во-вторых, надо избавиться от звёздной болезни, тем более, что он ещё и не звезда...

В-третьих, надо "пахать", "пахать" и ещё раз "пахать" на тренировках, как это делал и делает Роналду.

В-четвёртых, мы увидели истинный уровень Мбаппе в игре Франция-Швейцария в частности, и в общем на Евро-2020.... В составе сборной Франции все увидели К.Бензема, в возрасте 33 года, четыре игры-четыре забитых мяча в ворота соперников, два из которых в 1/8, и не заметили Мбаппе - 22 года, 0 забитых мячей, 0 ударов в створ ворот в 1/8 финала!

Поэтому, о Золотом мяче - Мбаппе ещё очень рано думать, ему надо думать о том, как играть в важных, ключевых матчах сезона так, чтобы не было стыдно ни ему, ни его фанатам за его игру....
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
05 июля в 15:29
Насчет Италии Анелька загнул. АПЛ или Ла Лига.
SAFqwer
SAFqwer
05 июля в 15:26
Прав Анелька, в ПСЖ золотой мяч не выиграть...
Баобаб
Баобаб
05 июля в 15:13
Гонору ему надо поубавить, да очень сильно.
NOVA
NOVA
05 июля в 14:44
в Реал и только в Реал, если хочет выигрывать и побеждать с Лучшим клубом мира!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
05 июля в 14:23
Ему нужен новый клуб
Romeo 777
Romeo 777
05 июля в 14:15
По факту за 2 последних года прогресса в его игре нет.
Алексей Солдатов 1
Алексей Солдатов 1
05 июля в 14:14
В ЗЕНИТ его, а там посмотрим, на конкурентно способность с ДЗЮБОЙ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июля в 14:06
Голов забивать побольше, не?
Igo0rek
Igo0rek
05 июля в 14:04
Слишком много его восхваляли. На деле же, если посмотреть его матчи, то ничего сверхвыдающегося нет. Он безусловно хороший игрок, но никак не один из лучших в мире.
протон1
протон1
05 июля в 13:53
пахать и пахать
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