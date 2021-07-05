Анелька рассказал, что нужно сделать Мбаппе, чтобы выиграть «Золотой мяч»

Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька поделился мнением о шансах нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе завоевать «Золотой мяч» в будущем.
У Мбаппе есть два варианта: остаться в ПСЖ или перейти в «Реал». Ему нужно будет решить. Если он хочет выиграть «Золотой мяч», на что ему следует обратить внимание после ухода из футбола Криштиану Роналду и Лионеля Месси, ему придётся соревноваться против лучших игроков.
Французская лига непростая, но не поймите меня неправильно, я думаю, что самой сложной лигой является АПЛ. Если он хочет быть одним из лучших, он должен делать то, что он делает в ПСЖ, но в составе «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Манчестер Сити» или «Ливерпуля». Или перейти в Ла Лигу, в «Реал» или «Барселону». Или, может быть, в чемпионат Италии. Тогда мы сможем оценить игру Мбаппе на более глобальном уровне.
Ранее стало известно, что Мбаппе не собирается продлевать контракт с ПСЖ.
Во-вторых, надо избавиться от звёздной болезни, тем более, что он ещё и не звезда...
В-третьих, надо "пахать", "пахать" и ещё раз "пахать" на тренировках, как это делал и делает Роналду.
В-четвёртых, мы увидели истинный уровень Мбаппе в игре Франция-Швейцария в частности, и в общем на Евро-2020.... В составе сборной Франции все увидели К.Бензема, в возрасте 33 года, четыре игры-четыре забитых мяча в ворота соперников, два из которых в 1/8, и не заметили Мбаппе - 22 года, 0 забитых мячей, 0 ударов в створ ворот в 1/8 финала!
Поэтому, о Золотом мяче - Мбаппе ещё очень рано думать, ему надо думать о том, как играть в важных, ключевых матчах сезона так, чтобы не было стыдно ни ему, ни его фанатам за его игру....
Во-вторых, надо избавиться от звёздной болезни, тем более, что он ещё и не звезда...
В-третьих, надо "пахать", "пахать" и ещё раз "пахать" на тренировках, как это делал и делает Роналду.
В-четвёртых, мы увидели истинный уровень Мбаппе в игре Франция-Швейцария в частности, и в общем на Евро-2020.... В составе сборной Франции все увидели К.Бензема, в возрасте 33 года, четыре игры-четыре забитых мяча в ворота соперников, два из которых в 1/8, и не заметили Мбаппе - 22 года, 0 забитых мячей, 0 ударов в створ ворот в 1/8 финала!
Поэтому, о Золотом мяче - Мбаппе ещё очень рано думать, ему надо думать о том, как играть в важных, ключевых матчах сезона так, чтобы не было стыдно ни ему, ни его фанатам за его игру....
А ведь может и не сдюжить , есть склонность к Нарциссизму , а это и есть самый большой враг !!! А сколько их таких которые не смогли побороться с этим ,плюс огромное количество бабосиков 💰🏦💲 на голову падает, что в корне меняет взгляды на мир и менталитет. Посмотрим ещё сезон и будет видно кто из этой схватке выйдет победителем !!! Всем Добра !!!
А ведь может и не сдюжить , есть склонность к Нарциссизму , а это и есть самый большой враг !!! А сколько их таких которые не смогли побороться с этим ,плюс огромное количество бабосиков 💰🏦💲 на голову падает, что в корне меняет взгляды на мир и менталитет. Посмотрим ещё сезон и будет видно кто из этой схватке выйдет победителем !!! Всем Добра !!!