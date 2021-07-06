Сегодня «Барселона» сообщит Гризманну, что его попробуют продать

Руководство «Барселоны» решило продать форварда команды Антуана Гризманна.
Уже сегодня футболист будет об этом проинформирован. Недавно ходили слухи, что английский гранд хочет подписать нападающего.
Не исключено, что желание «Барселоны» избавиться от француза связано с тем, что недавно в Сети нашли видео, где Гризманн высмеивает азиатский язык.
Не стиль Барселоны.
А если по личке - то в брутальном Атлетико был норм пацан. А в разноцветной Ьарсе стал похож на изласканного гея.
Обратно пора в Мадрид. На хлеб и воду. Через епитимью возвращаться к норм жизни.
Не стиль Барселоны.
А если по личке - то в брутальном Атлетико был норм пацан. А в разноцветной Ьарсе стал похож на изласканного гея.
Обратно пора в Мадрид. На хлеб и воду. Через епитимью возвращаться к норм жизни.
Лучшее враг хорошего....
Никому не нужный трансфер....
Лучшее враг хорошего....
Никому не нужный трансфер....
Игра ухудшилась, в скандалы стал попадать....может ему самому нужно просто уйти из Барселоны в клуб, в котором он будет лидером,ну или где будет оказываться меньше давление
Игра ухудшилась, в скандалы стал попадать....может ему самому нужно просто уйти из Барселоны в клуб, в котором он будет лидером,ну или где будет оказываться меньше давление
У Барсы не получается избавляться от игроков в одностороннем порядке.
У Барсы не получается избавляться от игроков в одностороннем порядке.
А что же девушка ? Девушка ответила : попробуйте, не пожалеете. Не перепутайте девушку надо соблазнять, а Гризмана продавать , не наоборот.
А что же девушка ? Девушка ответила : попробуйте, не пожалеете. Не перепутайте девушку надо соблазнять, а Гризмана продавать , не наоборот.