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Сегодня «Барселона» сообщит Гризманну, что его попробуют продать

06 июля 2021, 20:04

Руководство «Барселоны» решило продать форварда команды Антуана Гризманна.

Уже сегодня футболист будет об этом проинформирован. Недавно ходили слухи, что английский гранд хочет подписать нападающего.

Не исключено, что желание «Барселоны» избавиться от француза связано с тем, что недавно в Сети нашли видео, где Гризманн высмеивает азиатский язык.

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Все комментарии
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 11:24
Хорошо бы РФС сообщил черчесову, что собирается его уволить...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 10:45
навряд ли Гризли купят, уверен там отступные около лярда.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:44
ну Атлеты бабло рубанули,по сверхЪмаксимуму,пожалуй это был трансфер всей истории клуба.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 07:02
Давно пора.
112910415
112910415
вчера в 05:52
напрасно приобретали, совсем напрасно
амурец
амурец
вчера в 02:29
а может так лучше для Гризманна
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 02:07, ред.
Безотносительно личных качеств - Гризманн игрок контратакуещего стиля.
Не стиль Барселоны.
А если по личке - то в брутальном Атлетико был норм пацан. А в разноцветной Ьарсе стал похож на изласканного гея.
Обратно пора в Мадрид. На хлеб и воду. Через епитимью возвращаться к норм жизни.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 00:55, ред.
Гризманн "кончился" уйдя из Атлетико....
Лучшее враг хорошего....
Никому не нужный трансфер....
A.S.A
A.S.A
вчера в 00:35
Кто то проклил Антуана после перехода в Барселону или з/п голову вскружила?!
Игра ухудшилась, в скандалы стал попадать....может ему самому нужно просто уйти из Барселоны в клуб, в котором он будет лидером,ну или где будет оказываться меньше давление
Spartach from kg
Spartach from kg
вчера в 00:08
Желаю меське остаться без контракта и завершить карьеру неудачником, ну или в Китае
minai
minai
06 июля в 23:00
А нехрен было обезьянничать, изображая японца.
Alhunah
Alhunah
06 июля в 22:56
Под Мбапешника место готовят
Agamaga........
Agamaga........ ответ youtomee (раскрыть)
06 июля в 22:53
А играть кто будет? Никто не посадит на скамейку его. Они разгружают з/п ведомость чтоб Месси вписать в потолок зарплат.
У Барсы не получается избавляться от игроков в одностороннем порядке.
Обезжиренный
Обезжиренный
06 июля в 22:12
Гризи не пришёлся ко двору. Когда-то был жирный лот на продажу
Ислам0926
Ислам0926
06 июля в 21:57
Впридачу и Дембеле продать и купить нормального нападающего
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 июля в 21:54
Соккер узнал раньше Гризмана!
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
06 июля в 21:45
Тут только один вопрос, как это недоразумение попал в клуб Барселона, такое же недоразумение после этого
vastudio
vastudio ответ Dauletbek (раскрыть)
06 июля в 21:43
Есть источник - ссылка на Твиттер
vastudio
vastudio
06 июля в 21:41
Нет смысла сообщать.....он уже прочитал новость на Соккере, и оставил коммент даже)
311
311
06 июля в 21:31
Лучше в Японию продать его, чтобы его там за58или!)
youtomee
youtomee ответ Agamaga........ (раскрыть)
06 июля в 21:30
ну так то да, только посадят на скамейку, откуда прямая дорога потом только на пенсию, потому что после года-двух сидения на скамейке точно никому не нужен будет, хотяяяя....Кокорин может опровергунть все это
Верг
Верг
06 июля в 21:30
Йокогама Маринес
Dauletbek
Dauletbek
06 июля в 21:23
Кто источник? Получается у Гризманна есть шанс узнать о том, что его хотят продать, если он зайдет в соккер.ру ?
Dima salev
Dima salev
06 июля в 21:22
Гризман как глупый мальчишка .Спасибо Симионе что из него делал футболиста
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll ответ juvenale (раскрыть)
06 июля в 21:11
юве
Roman73
Roman73
06 июля в 21:07, ред.
Сегодня я сообщил одной девушке, что попробую её соблазнить . Но Соккер не поверил, такие теперь времена, я не верю Соккеру, а Соккер не верит мне.
А что же девушка ? Девушка ответила : попробуйте, не пожалеете. Не перепутайте девушку надо соблазнять, а Гризмана продавать , не наоборот.
Ikarus74
Ikarus74
06 июля в 20:48, ред.
На Холланда деньги собирают, нужен решала в штрафной. С Суаресом явно поторопились
Q-J-G
Q-J-G
06 июля в 20:48
В Японию на галеры, и Дембеле туда же)
Agamaga........
Agamaga........
06 июля в 20:45
Есть контракт, если игрок не захочет, то продать не вариант.
juvenale
juvenale
06 июля в 20:43
интересно кто кроме арабов сможет ему дать 18 млн зп
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