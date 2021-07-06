Сегодня «Барселона» сообщит Гризманну, что его попробуют продать

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06 июля 2021, 20:04

Руководство «Барселоны» решило продать форварда команды .

Уже сегодня футболист будет об этом проинформирован. Недавно ходили слухи, что английский гранд хочет подписать нападающего.

Не исключено, что желание «Барселоны» избавиться от француза связано с тем, что недавно в Сети нашли видео, где Гризманн высмеивает азиатский язык.