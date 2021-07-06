ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия B 2020/2021

Рибери может продолжить карьеру в «Монце»

06 июля 2021, 15:54

Как сообщают СМИ, французский вингер Франк Рибери может продолжить карьеру в Серии В.

Недавно стало известно, что 38-летний футболист покинул «Фиорентину», стороны не стали продлевать договор.

Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони лично заинтересован в подписании ветерана. Однако главным препятствием может стать высокая зарплата игрока, Рибери придется снизить требования, чтобы клуб из Серии В смог подписать футболиста.

Недавно были слухи, что у Рибери есть заманчивый вариант в топ-клубе Серии А.

Все новости
Агент Черышева: «Бордалас не мог сказать Денису о его уходе лично»
Вчера, 21:12 Комментарии3
Серхио Рамос прибыл в офис ПСЖ для подписания контракта
Вчера, 18:45 ВидеоКомментарии4
Слухи«Кристал Пэлас» хочет подписать 18-летнего форварда «Манчестер Сити»
Вчера, 16:22 Комментарии2
Слухи«Монако» и «Кёльн» ведут переговоры по Якобсу
Вчера, 15:28 Комментарии2
Слухи«Монако» сделает предложение АЗ по трансферу форварда Боаду
Вчера, 15:16 Комментарии3
Слухи«Дженоа» хочет подписать экс-голкипера лондонского «Арсенала»
Вчера, 14:57 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708 ответ Q-J-G (раскрыть)
06 июля в 19:35
До Миуры им вовсе не добраться)
Q-J-G
Q-J-G
06 июля в 16:04
Рибери (38 л.) соревнуется с Буффоном, кто дольше, оба имеют желание, чтобы их имена оказались в Книге рекордов Гиннеса)
У Буффона (43 г.) шансов больше...
shlomo
shlomo
06 июля в 15:56
Если хочет играть, то должен уступить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100