Рибери может продолжить карьеру в «Монце»

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06 июля 2021, 15:54

Как сообщают СМИ , французский вингер может продолжить карьеру в Серии В.

Недавно стало известно, что 38-летний футболист покинул «Фиорентину», стороны не стали продлевать договор.

Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони лично заинтересован в подписании ветерана. Однако главным препятствием может стать высокая зарплата игрока, Рибери придется снизить требования, чтобы клуб из Серии В смог подписать футболиста.

Недавно были слухи, что у Рибери есть заманчивый вариант в топ-клубе Серии А.