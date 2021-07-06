Рибери может продолжить карьеру в «Монце»

Как сообщают СМИ, французский вингер Франк Рибери может продолжить карьеру в Серии В.
Недавно стало известно, что 38-летний футболист покинул «Фиорентину», стороны не стали продлевать договор.
Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони лично заинтересован в подписании ветерана. Однако главным препятствием может стать высокая зарплата игрока, Рибери придется снизить требования, чтобы клуб из Серии В смог подписать футболиста.
Недавно были слухи, что у Рибери есть заманчивый вариант в топ-клубе Серии А.
У Буффона (43 г.) шансов больше...
У Буффона (43 г.) шансов больше...