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Манчини: «Все команды обороняются. Не только Италия»

вчера, 01:43
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий после победы над Испанией (1:1, 4:2 — пен.) в полуфинальном матче Евро-2020.

Пенальти жестоки. Это был непростой соперник. Испания — отличная команда, которая очень хорошо играла. Мы играли не так, как обычно, но бились изо всех сил и знали, что матч будет таким.

Это изменение в их стартовом составе (Прим. — Альаваро Мората остался в запасе сборной Испании, а Ферран Торрес играл роль «ложной девятки») доставило нам проблемы. Но мы подобрали верные решения и особо не рисковали.

Мы с самого начала знали, что Испания — мастера по контролю мяча. Так что они доставили нам проблемы, нам пришлось приспособиться и как следует побороться.

Футбольные команды атакуют и защищаются, они не могут просто играть в атаку. У обеих команд были моменты, это две отличные сборные. Обороняются все команды, не только итальянская.

Этот результат — заслуга парней, потому что они поверили во всё это три года назад, но это ещё не конец. Нам нужно собраться с силами, которые ещё остались, и подготовиться к финалу.

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини в матче с Испанией установил уникальный рекорд Евро.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 02:19
Жаль, победная серия прервалась...
Ironigor
Ironigor
вчера в 01:53
Пенальти жестоки. Это был непростой соперник. Испания — отличная команда, которая очень хорошо играла. Мы играли не так, как обычно, но бились изо всех сил и знали, что матч будет таким.
И всё таки военный фрегат Испании разбился о каменные врата Доннаруммы !!! FORZA ITALIA 🇮🇹✌🇮🇹
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