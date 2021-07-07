Манчини: «Все команды обороняются. Не только Италия»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий после победы над Испанией (1:1, 4:2 — пен.) в полуфинальном матче Евро-2020.
Пенальти жестоки. Это был непростой соперник. Испания — отличная команда, которая очень хорошо играла. Мы играли не так, как обычно, но бились изо всех сил и знали, что матч будет таким.
Это изменение в их стартовом составе (Прим. — Альаваро Мората остался в запасе сборной Испании, а Ферран Торрес играл роль «ложной девятки») доставило нам проблемы. Но мы подобрали верные решения и особо не рисковали.
Мы с самого начала знали, что Испания — мастера по контролю мяча. Так что они доставили нам проблемы, нам пришлось приспособиться и как следует побороться.
Футбольные команды атакуют и защищаются, они не могут просто играть в атаку. У обеих команд были моменты, это две отличные сборные. Обороняются все команды, не только итальянская.
Этот результат — заслуга парней, потому что они поверили во всё это три года назад, но это ещё не конец. Нам нужно собраться с силами, которые ещё остались, и подготовиться к финалу.
Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини в матче с Испанией установил уникальный рекорд Евро.
И всё таки военный фрегат Испании разбился о каменные врата Доннаруммы !!! FORZA ITALIA 🇮🇹✌🇮🇹
И всё таки военный фрегат Испании разбился о каменные врата Доннаруммы !!! FORZA ITALIA 🇮🇹✌🇮🇹