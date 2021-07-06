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Хьюлманд: «Дания уже играла успешно против англичан в прошлом»

06 июля 2021, 15:05
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд порассуждал о предстоящей встрече с командой Англии в 1/2 финала Евро-2020.

Естественно, все в нашем лагере понимают, какой сложный соперник по полуфиналу нам достался. Я какое-то время пристально слежу за сборной Англии и за тем, какую работу проделала их национальная ассоциация. Перемены видны невооруженным глазом. Саутгейт отлично делает свою работу — вернул всей стране надежду, привлекает молодых футболистов. Конечно, сверхталантливая молодежь в сборной Англии впечатляет.

Нам противостоит очень сильная команда, которая к тому же еще и играет дома. Но мы довольны таким положением дел. Уже играли успешно против англичан в прошлом. Мы верим в себя. Безусловно, Англия — фаворит, но противнику нужно будет показать свой лучший футбол, если он хочет выйти в финал.

Отметим, что только один из полуфиналистов Евро-2020 не выигрывал турнир ранее.

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Ironigor
Ironigor
06 июля в 15:12
Хочу пожелать Удачи Дании !!!
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