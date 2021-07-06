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Бывший игрок «Милана» рассказал о несостоявшемся переходе в «Сочи»

06 июля 2021, 13:16

Казахстанский и немецкий футболист Александр Меркель, ранее выступавший за «Милан», рассказал, почему не состоялся его трансфер в «Сочи».

С «Сочи» разговаривал в прошлом году — с руководством и тренером. Но у меня истек срок действия казахстанского паспорта. Не обратили на это внимания — ни я, ни кто-то из федерации, допустили ошибку. Теперь, надеюсь, снова сделаем паспорт. Рассчитываю играть за сборную Казахстана.

Контакт был, мы разговаривали, но важно было иметь паспорт. Когда они мне позвонили, я хорошо поговорил с руководством, мне понравился проект. Было неважно — новый это клуб или старый, меня в нем хотел видеть тренер.

Он звонил два раза, и я понял, что он хочет видеть меня в коллективе. Жаль, что этого не случилось — в итоге «Сочи» провел неплохой сезон.

Не так давно Меркель заявлял, что говорит по-русски и следит за РПЛ.

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Rattlehead
Rattlehead ответ Трезвый повар (раскрыть)
06 июля в 18:31
В точку. То же самое, кстати, касается Зенита.
dok66
dok66
06 июля в 18:31
Сочи просто очень повезло
Futurista
Futurista
06 июля в 14:53
Бабушка в Сочи не пустила...
Трезвый повар
Трезвый повар
06 июля в 14:31
"мне понравился проект"
Вот ключевые слова. А если обычный пользователь Соккера пишет что ФК Сочи это проект, то его сообщение удаляют или закрывают
Хиромант
Хиромант
06 июля в 14:31
Бывший игрок «Милана» рассказал о несостоявшемся переходе в «Сочи»:

"С «Сочи» разговаривал в прошлом году — с руководством и тренером...
Он звонил два раза, и я понял, что он хочет видеть меня в коллективе..."

- Ну пока всё прилично...

"Жаль, что этого не случилось — в итоге «Сочи» провел неплохой сезон..."

- А если бы ты перешёл? Чтобы тогда случилось? Какой бы сезон провёл Сочи?
Старый добрый Валерон
Старый добрый Валерон
06 июля в 13:37, ред.
У игрока было 12 клубов в карьере если брать молодежные команды...но для заголовка конечно же надо взять клуб в котором игрок выходил на замену АЖ в СЕМИ матчах за два года :)) Конечно же это лучше чем написать игрок Пизы или Бохума :))
Сидор новый
Сидор новый
06 июля в 13:18
Внимательнее нужно быть с документами
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