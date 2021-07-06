Бывший игрок «Милана» рассказал о несостоявшемся переходе в «Сочи»:

Казахстанский и немецкий футболист , ранее выступавший за «Милан», рассказал, почему не состоялся его трансфер в «Сочи».

С «Сочи» разговаривал в прошлом году — с руководством и тренером. Но у меня истек срок действия казахстанского паспорта. Не обратили на это внимания — ни я, ни кто-то из федерации, допустили ошибку. Теперь, надеюсь, снова сделаем паспорт. Рассчитываю играть за сборную Казахстана.

Контакт был, мы разговаривали, но важно было иметь паспорт. Когда они мне позвонили, я хорошо поговорил с руководством, мне понравился проект. Было неважно — новый это клуб или старый, меня в нем хотел видеть тренер.

Он звонил два раза, и я понял, что он хочет видеть меня в коллективе. Жаль, что этого не случилось — в итоге «Сочи» провел неплохой сезон.